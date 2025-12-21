'링거 해명' 전현무, 결국 속내 밝혔다…"요즘 많이 힘들어, 대상 믿기지 않아" [KBS연예대상]

사진= '2025 KBS 연예대상' 방송 화면 캡처.

전현무가 대상을 받았다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.이날 대상의 주인공은 '사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무였다. 매년 대상 후보에만 올랐던 전현무는 6년 만에 KBS에서 첫 대상을 거머쥐게 됐다.전현무는 "당연히 박보검일거라고 생각했다. 희망 고문한다고 생각했는데, 믿기지가 않는다. 너무 감사하다"며 "제가 '사당귀'를 오래했지만, 내가 하는 건 별로 없다고 생각했다. 큰 상을 주셔서 감사하다"고 말했다.이어 "2025년에서 20년을 빼면 2005년이다. 2005년 이 맘쯤 KBS 아나운서 3수를 하면서 KBS에 꼭 들어갈거라 다짐하고 시험을 봤다. 정확히 20년 만에 큰 상을 받게 돼서 믿기지가 않는다. 2026년에 더 고향을 위해 일을 많이 하라는 의미로 알겠다"고 덧붙였다.전현무는 속내를 밝히기도 했다. 그는 "2025년 요즘이 많이 힘들다. 이래저래 힘들기도 하지만, 아버지가 편찮으시다. 웃기는 일도 하면서 아버지 병원도 왔다 갔다 하면서 물리적으로 힘든 요즘을 보내고 있다"며 "더 좋은 사람이 돼서 절 보면 흐뭇한, 바른 사람이 되도록 노력하겠다. 이래저래 많이 힘든 연말이다. 2026년에는 다 좋은 일만 있기를 바란다"고 말했다.한편, 전현무는 앞서 박나래의 '주사 이모' 논란이 확산되자, 과거 차량 안에서 링거를 맞는 장면이 재조명됐다. 이에 지난 19일 전현무 측은 "불법 시술을 받은 적이 없다"라며 재빠르게 선을 그었다. '주사 이모' 논란으로 인해 박나래, 키는 '나 혼자 산다'에서 하차했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr