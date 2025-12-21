조세호 빠진 '1박2일' 스포 터졌다…"촬영하다 울먹여" [KBS연예대상]

/ 사진=텐아시아DB

유선호가 조세호가 빠진 '1박2일' 회차 스포를 했다. '1박2일' 팀은 이날 조세호 하차 후 5인 체제 첫 녹화를 마쳤다.지난 20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.'1박 2일'로 리얼리티 부문 우수상을 받은 유선호는 "받을 거라고 생각 못했다. 요즘 저희 형들, 제작진들이 더 가족처럼 느껴진다"며 "오늘 아침까지 촬영을 하다 왔다. 제가 유일한 20대인데도 쉽지 않다고 느끼는데, 그때마다 김종민 형을 본다. 23살 차이가 나는데, 내가 힘들면 형이 얼마나 힘들까 생각한다"고 말했다.이어 "문세윤 형이 어제 닭갈비 못 먹었다고 진짜 삐져서 울먹이더라. 이준 형은 내게 세계 각국 수도를 알려줬다. 딘딘 형은 어제 다리 찢기 하다가 삐졌다"고 덧붙였다. 이에 문세윤은 "스포 그만해라"고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr