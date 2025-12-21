조세호는 '1박2일' 하차했는데…문세윤 "김종민, 동생들 바른 길로 인도해" [KBS연예대상]

사진= '2025 KBS 연예대상' 방송 화면 캡처.

문세윤이 김종민에게 고마움을 표했다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.'베스트 엔터테이너상'을 받은 은지원은 "예상도 못한 상이다. 항상 투덜만 대는 저에게 좋은 상을 줘서 채찍 같은 상이 됐다. 초심 잃지 않고 열심히 하겠다"고 말했다.김재원은 "저 진짜 맞나요?"라며 "모든 제작진에게 감사하다. 무엇보다 민정 누나, 리더 너무 사랑한다. 멤버들 모두 사랑한다. 형, 누나들이 없었으면 아무것도 아니었을 거다. 따뜻한 취지의 프로그램인 만큼 따뜻한 사람이 되도록 노력하겠다. 가족들 나 상 받았다"고 자랑했다.홍진경은 "상 주러 나왔는데, 상을 받아서 당황스럽다. '옥탑방의 문제아들' 멤버들과 더 열심히 하겠다"고 말했다.문세은 "드디어 저도 하나 가져간다. 사회 볼 맛이 난다. 고맙다. 생각해보니까 작년에 같은 상을 받았다. 2관왕이다. 대상보다 여러가지 활약을 많이 했다고 생각한다"고 밝혔따.이어 "이 상은 '1박 2일' 김종민 형 덕분인 것 같다. 동생을 잘 잡아주고 바른 길로 인도하고, 시청률이 안 나올 때마다 '몇 나왔는데?'라고 하는. 숫자보다 최선을 다하는 모습을 보고 배운다. 이 상은 형 거야"라고 해 웃음을 자아냈다. 조세호는 최근 사생활 논란으로 인해 활동 중단을 선언, '1박2일'에서 하차했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr