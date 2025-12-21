15.7% 시청률 찍었다더니…"조용필 덕분에 수신료 가치 실현" [KBS연예대상]

사진=텐아시아DB

'조용필, 이 순간을 영원히' 제작진이 조용필에게 감사를 표했다.지난 20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.제작진은 "조용필 씨 덕분에 수신료의 가치를 실현할 수 있었다. 제작진으로서 큰 보람을 느끼고 있다. 조용필 씨가 직접 수상해야 하는데, 대구에서 공연을 하고 계신다. 오래오래 건강하시고, 어른으로서 저희를 레전드의 인품으로 대해 주셔서 영광이었다"고 말했다.'조용필, 이 순간을 영원히'는 지난 10월 6일 방송됐다. 시청률은 15.7%를 기록하며 추석 연휴 큰 인기를 얻었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr