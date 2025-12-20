'김윤주♥' 권정열, 속내 밝혔다…"자격 없고 부족하다고 생각" [KBS연예대상]

사진= '2025 KBS 연예대상' 방송 화면 캡처.

옥상달빛 김윤주 남편인 십센치(10cm) 권정열이 신인상을 받는 속내를 밝혔다.지난 20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.쇼·버라이어트 부문 신인상은 '더 시즌즈' 십센치 권정열, '개그콘서트' 나현영이 받았다.권정열은 "자격도 없고 부족하다고 생각한다. 게스트로 올 때는 몰랐는데 프로그램 MC를 해보니까 제작진이 프로그램에 진심이다. 열과 성을 다해서 만든다. 팬들과 가족, 스태프, 멤버들에게 감사하다. KBS 심야 음악 방송은 '더 시즌즈' 밖에 없다. 더 좋은 방송 하겠다"고 인사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr