'김윤주♥' 권정열, 속내 밝혔다…"자격 없고 부족하다고 생각" [KBS연예대상]
옥상달빛 김윤주 남편인 십센치(10cm) 권정열이 신인상을 받는 속내를 밝혔다.

지난 20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.
사진= '2025 KBS 연예대상' 방송 화면 캡처.
쇼·버라이어트 부문 신인상은 '더 시즌즈' 십센치 권정열, '개그콘서트' 나현영이 받았다.

권정열은 "자격도 없고 부족하다고 생각한다. 게스트로 올 때는 몰랐는데 프로그램 MC를 해보니까 제작진이 프로그램에 진심이다. 열과 성을 다해서 만든다. 팬들과 가족, 스태프, 멤버들에게 감사하다. KBS 심야 음악 방송은 '더 시즌즈' 밖에 없다. 더 좋은 방송 하겠다"고 인사했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

