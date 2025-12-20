지드래곤, 제니/ 사진=텐아시아 DB
가수 지드래곤이 후배 가수들과 함께 무대를 완성했다.

20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다.

이날 지드래곤은 '파워', '투 배드', '삐딱하게' 등을 선보였다. 이 가운데 '삐딱하게'는 동료 연예인들과 함께 불러 더 풍성한 무대가 됐다.
'삐딱하게'를 부르던 지드래곤은 가수석을 향했다. 올데이 프로젝트 멤버들 사이에서 곡을 소화하던 그는 보이넥스트도어에게 다가가 마이크를 넘겼다. 마이크를 쥔 보이넥스트도어는 지드래곤을 대신해 관객의 호응을 유도했다. 이어 지드래곤은 지코와 마주보고 호흡하며 무대를 완성했다.

지드래곤이 여러 후배 가수와 함께 무대를 꾸민 가운데, 과거 열애설 및 결별설에 휩싸인 그룹 블랙핑크 제니의 모습은 가수석에서 찾아볼 수 없었다.
한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 제니, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연했다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

