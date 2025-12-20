조세호는 불참했지만, 유재석은 참석했다…"내겐 굉장히 의미있는 날" [KBS연예대상]

'국민 MC' 유재석이 신인상 시상자로 등장했다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.이날 유재석은 "2013년도부터 신인상 10번째 시상을 하는 날이다. 저에게는 굉장히 의미 있는 날이다. 고향 같고 감회가 새롭다. 많은 분들이 자리해줬는데, 1년 동안 고생했다는 이야기 드리고 싶다"고 말했다. 이어 "바로 거두절미하고 신인상 시상을 시작하겠다"고 후보를 소개했다.유재석은 올해 KBS에서 진행한 프로그램이 없어 후보에는 오르지 못했지만, 매년 신인상 시상자로 나서는 의리를 보여줬다. 한편, 최근 방송 활동을 중단하며 '1박 2일'을 자진 하차한 조세호는 불참했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr