조세호, 결국 'KBS 연예대상' 불참했다…김종민은 당일 하차 "신개념" [TEN이슈]

사진=텐아시아DB

배우 조세호가 KBS 연예대상에 불참했다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.이날 오프닝 무대는 사짜 보이즈 김종민, 붐, 슨윤승, 박철규, 박서진이 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' OST로 무대를 꾸몄다.김종민이 무대에 등장하자 '1박2일' 멤버 딘딘, 유선호, 이준은 웃으며 무대를 반겼다. '1박2일' 테이블에는 김종민을 뺀 3명만 자리했다. 문세윤은 MC 자리에 있는 탓에 앉지 못했고, 또 최근 사생활 의혹으로 방송 활동을 중단하며 '1박2일 시즌4'에서 자진 하차한 조세호도 보이지 않았다.이날 문세윤은 "반갑습니다. MC를 맡은 K개그맨 문세윤이다"라고 인사했다. 이찬원은 "작년 대상 수상자이자 KBS 아들"이라며 "오프닝 무대부터 심상치 않았다. KBS에는 사짜보이즈가 있다"고 말했다. 문세윤은 "주요 예능 프로그램의 핵심 멤버로만 구성했다. 오늘만 하고 바로 하차한 신개념 아이돌"이라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr