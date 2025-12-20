[사진 제공 : 제이지스타]

코요태가 창원에서 ‘흥’의 대장정을 마무리한다.코요태는 오는 27일 창원 KBS홀에서 ‘2025 코요태스티벌 전국투어 : 흥’(이하 ‘2025 코요태스티벌’)의 피날레를 장식한다.지난 9월 대구에서 포문을 연 ‘2025 코요태스티벌’은 서울, 울산, 부산까지 전국을 순회하며 ‘흥’의 장을 펼쳐왔다. 코요태는 ‘2025 코요태스티벌’의 마지막 무대인 만큼, 창원에서 끝까지 흥을 끌어올리는 무대를 선보이겠다는 각오다. 전주만 들어도 떼창을 부르는 히트곡 세트리스트는 물론, 공연장에서만 만날 수 있는 유쾌한 VCR과 90년대 가요 메들리까지 더해진다.특히 코요태는 매 회차 깜짝 게스트를 초대하며 콘서트를 더욱 풍성하게 만들어왔다. 대구 공연에서는 임창정이 서프라이즈 게스트로 등장했고, 서울 공연에는 90년대 레전드 걸그룹 디바와 대표 발라더 조성모가 함께했다. 여기에 울산에서는 DJ DOC가 떼창을 유발하는 명곡들로 현장을 뜨겁게 달궜다.지난달 29일 부산에서는 JTBC ‘싱어게인4’를 통해 다시 한 번 주목받고 있는 자두가 특별 출연해 ‘식사부터 하세요’, ‘김밥’ 등 대표 히트곡을 선보였다. 오는 27일 창원에서 진행될 공연 역시 또 한 번 모두를 놀라게 할 깜짝 게스트의 등장을 예고했다.한편, ‘2025 코요태스티벌’ 창원 공연은 오는 27일 오후 6시 창원 KBS홀에서 개최되며, 티켓 예매는 티켓링크를 통해 진행 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr