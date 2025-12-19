사진=tvN '응답하라 1988 10주년'
'응답하라 1988 10주년' 류준열이 정봉이네 가족과 함께했다.

19일 방송된 tvN '응답하라 1988 10주년'에서는 드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠나는 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.

이날 '응팔' 가족들은 드라마 속 패션을 그대로 재현하며 10년 전의 추억을 선사했다. 덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원), 동룡이네(유재명·이동휘)-택이네(최무성·박보검)-선우네(김선영·고경표), 그리고 정봉이네(라미란·김성균·류준열·안재홍·이민지)가 세 곳에서 만났다.

특히 스케줄상 불참 가능성이 높았던 류준열이 '정봉이네' 모임에 깜짝 합류했다. 몰랐던 가족들은 "못 온다며"라면서 반겼고, 류준열은 아빠 김성균과 '반가워요' 인사법으로 웃음을 자아냈다.
사진=tvN '응답하라 1988 10주년'
바쁜 스케줄 중에도 '응팔' 10주년 모임에 참석한 류준열은 "마침 근처인 강원도에서 촬영이 있었다. 오프닝 촬영 후 가야한다"면서 "오늘 촬영하는 이 카페가 우리 집 같다"며 남다른 감회를 드러냈다.

신원호 PD가 "다들 오랜만에 보는 거죠?"라고 묻자, 류준열은 "진짜 오랜만에 본다. 정봉이형이랑 엄마는 영화 시사회에서 봤고, 시상식 같은 곳에서도 만났다"고 밝혔다. 오랜만에 가족들의 얼굴을 본 그는 "아버지는 늙질 않네요"라며 감탄했다.

가족들은 '응팔' 촬영 당시를 떠올리며 추억 토크를 진행했다. 당시 철저한 보안으로 이민지는 아버지 역이 고창석 배우인 것도 촬영 직전까지 몰랐다고.
사진=tvN '응답하라 1988 10주년'
정봉이가 먹던 옛날식 스팸은 스웨덴에서 한 달 넘게 기다려 공수한 것이라고. 안재홍은 "해외에서도 '응팔' 인기가 많더라. 인도에 다큐 찍으러 갔더니 '정봉?'하고 묻더라"고 이야기했다. 이에 라미란은 "나는 '정봉이 엄마?'라고 묻더라"며 공감했다.

류준열은 "박찬욱 감독님이 드라마를 잘 안 보는데, '응팔'은 재미있게 보셨다고 하시더라"며 파급력을 실감케 했다.

가족별 게임이 진행된 가운데 정봉이네는 '인물 퀴즈'를 진행했다. 류준열은 올데이프로젝트 타잔을 맞히지 못했다. 그는 "아이돌 잘 모른다. 내가 걸릴 줄은 몰랐다"며 고개를 숙였다.
사진=tvN '응답하라 1988 10주년'
오프닝 촬영 후 류준열은 "함께하지 못해 너무 아쉽다"면서 작품 촬영 때문에 일찍 일어나야 하는 아쉬움을 드러냈다. 라미란은 "넌 전화 좀 해. 남의 집 아들이 훨씬 전화를 많이 한다"고 일침 후 "준열이가 선물을 사줬다"고 미담을 전하는 '병 주고 약 주기'로 웃음을 안겼다.

한편, 류준열의 '응팔' 10주년 모임 참석은 일찍부터 화제가 됐다. 류준열은 '응팔' 후 걸스데이 출신 혜리와 8년간 공개 열애를 했지만, 2023년 11월 시끌벅적하게 결별을 공식 발표했다. 두 사람은 '응팔' 10주년 모임에 참석했지만, 가족별 모임으로 결국 마주치지 않았다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

