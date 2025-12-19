사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

'응답하라 1988 10주년' 류준열이 정봉이네 가족과 함께했다.19일 방송된 tvN '응답하라 1988 10주년'에서는 드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠나는 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.이날 '응팔' 가족들은 드라마 속 패션을 그대로 재현하며 10년 전의 추억을 선사했다. 덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원), 동룡이네(유재명·이동휘)-택이네(최무성·박보검)-선우네(김선영·고경표), 그리고 정봉이네(라미란·김성균·류준열·안재홍·이민지)가 세 곳에서 만났다.특히 스케줄상 불참 가능성이 높았던 류준열이 '정봉이네' 모임에 깜짝 합류했다. 몰랐던 가족들은 "못 온다며"라면서 반겼고, 류준열은 아빠 김성균과 '반가워요' 인사법으로 웃음을 자아냈다.바쁜 스케줄 중에도 '응팔' 10주년 모임에 참석한 류준열은 "마침 근처인 강원도에서 촬영이 있었다. 오프닝 촬영 후 가야한다"면서 "오늘 촬영하는 이 카페가 우리 집 같다"며 남다른 감회를 드러냈다.신원호 PD가 "다들 오랜만에 보는 거죠?"라고 묻자, 류준열은 "진짜 오랜만에 본다. 정봉이형이랑 엄마는 영화 시사회에서 봤고, 시상식 같은 곳에서도 만났다"고 밝혔다. 오랜만에 가족들의 얼굴을 본 그는 "아버지는 늙질 않네요"라며 감탄했다.가족들은 '응팔' 촬영 당시를 떠올리며 추억 토크를 진행했다. 당시 철저한 보안으로 이민지는 아버지 역이 고창석 배우인 것도 촬영 직전까지 몰랐다고.정봉이가 먹던 옛날식 스팸은 스웨덴에서 한 달 넘게 기다려 공수한 것이라고. 안재홍은 "해외에서도 '응팔' 인기가 많더라. 인도에 다큐 찍으러 갔더니 '정봉?'하고 묻더라"고 이야기했다. 이에 라미란은 "나는 '정봉이 엄마?'라고 묻더라"며 공감했다.류준열은 "박찬욱 감독님이 드라마를 잘 안 보는데, '응팔'은 재미있게 보셨다고 하시더라"며 파급력을 실감케 했다.가족별 게임이 진행된 가운데 정봉이네는 '인물 퀴즈'를 진행했다. 류준열은 올데이프로젝트 타잔을 맞히지 못했다. 그는 "아이돌 잘 모른다. 내가 걸릴 줄은 몰랐다"며 고개를 숙였다.오프닝 촬영 후 류준열은 "함께하지 못해 너무 아쉽다"면서 작품 촬영 때문에 일찍 일어나야 하는 아쉬움을 드러냈다. 라미란은 "넌 전화 좀 해. 남의 집 아들이 훨씬 전화를 많이 한다"고 일침 후 "준열이가 선물을 사줬다"고 미담을 전하는 '병 주고 약 주기'로 웃음을 안겼다.한편, 류준열의 '응팔' 10주년 모임 참석은 일찍부터 화제가 됐다. 류준열은 '응팔' 후 걸스데이 출신 혜리와 8년간 공개 열애를 했지만, 2023년 11월 시끌벅적하게 결별을 공식 발표했다. 두 사람은 '응팔' 10주년 모임에 참석했지만, 가족별 모임으로 결국 마주치지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr