사진=젤리피쉬엔터테인먼트

사진=젤리피쉬엔터테인먼트

사진=젤리피쉬엔터테인먼트

사진=젤리피쉬엔터테인먼트

최근 강남구의 한 카페에서 김세정의 라운드 인터뷰를 진행했다. 그는 MBC 금토 드라마 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달')의 주인공 박달이 역을 맡았다. '이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.'이강달' 방송 전 올해 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등에서 연이어 1~2%대 시청률 부진을 겪었다. 그런 가운데 김세정 주연의 '이강달'이 올해 마지막 MBC 금토 드라마로 편성돼 관심을 끌었다. 앞서 열린 제작발표회에서 감독이 "부담돼 죽을 것 같다"고 밝힐 만큼 성적에 대한 부담도 컸다. 결국 '이강달'은 1회부터 3.8%로 비교적 준수한 시청률을 기록했고, 지난 20일 방송된 최종회에선 최고 시청률 6.8%를 경신하며 유종의 미를 거뒀다.2016년 '프로듀스 101'에 출연해 최종 순위 2위로 데뷔한 김세정은 아이돌 그룹 활동과 솔로 가수를 거쳐 배우로 활발한 커리어를 쌓고 있다. 그는 2020년 '경이로운 소문'을 통해 주연으로서 가치를 입증했고, 2022년 방송된 '사내맞선'으로 글로벌 팬덤을 확장했다. 다만 지난해 방송된 '취하는 로맨스'는 다소 아쉬운 평가 속에 종영했다. 올해 데뷔 10년 차를 맞은 김세정은 처음으로 사극에 도전하며, 전작의 아쉬운 결과를 씻어낼 수 있을지에 대한 궁금증을 키웠다.김세정은 '프로듀스 101' 첫 출연 당시부터 햇살 같은 밝은 이미지로 큰 사랑을 받아왔다. 약 10년의 세월이 흐른 시점 '이강달'을 통해 1인 3역에 도전한 김세정. 그는 작품 속 역할을 통해 '햇살 여주'의 존재감을 또 한 번 입증하며 인생 캐릭터를 경신했다.김세정은 "이 작품을 위해 매우 많은 분이 수고를 해주셨다. 상이란 게 그분들께 드릴 수 있는 선물이라 생각한다"고 베스트 커플상을 소망하는 이유를 설명했다. 그러면서 "작품 끝나고 돌아봤을 때 스태프분들이 굉장히 고생하신 게 기억에 많이 남는다. 예쁘게 담아주신 덕분에 '이강달'이 대중에게 더 큰 사랑을 받을 수 있었다"고 미소 지었다."'햇살 여주'라는 키워드가 생기기까지, 대본이나 연출을 너무 예쁘게 작업해주셨어요. 큰 선물을 받은 만큼, 저도 보답해드리고 싶습니다. 만약 상을 받는다면, 소감 자리를 통해 한 마디라도 감사함을 더 전할 수 있잖아요."김세정은 호흡을 맞춘 강태오에 관해 "사극 캐릭터인데도 실제 본인의 개성을 자연스럽게 잘 버무려줬다. 캐릭터 녹여내는 걸 정말 잘한다"고 느낀 점을 말했다. 이어 "분명 사극 어조인데도 실제 오빠 말투가 묻어나면서 재치 있게 캐릭터가 확 살더라"라고 칭찬했다.그는 "강태오 오빠를 옆에서 보면서 감탄한 적이 많다. 또 같이 호흡하면서 더 살리고 싶은 욕심도 생겼다. 얘기를 자주 나눠가면서 연기의 맛을 함께 살렸던 기억이 많이 남는다"고 강조했다.베스트 커플상 외 개인적으로 기대하는 상도 있냐는 물음에 김세정은 "이번엔 가식을 섞어야 할 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이어 "작품이 끝나고 나면 늘 여행을 떠난다. 이번에도 여행 다녀왔다. '이강달'이 내게 어떤 존재였는지 정리할 수 있었던 순간이 있었다. 혹여라도 좋은 상이 내게 와준다면 여행했을 때 정리했던 감정을 말씀드리고 싶다"고 진지하게 말했다."여행하는 동안 많은 생각을 하면서 메모장에 감정을 기록해뒀어요. 그 얘기를 꺼낼 기회가 오길 바랍니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr