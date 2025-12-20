사진=텐아시아DB

사진=SBS

사진=SBS

SBS 새해 첫번째 신규 프로그램 '자식방생 프로젝트-합숙맞선'의 MC가 공개됐다.서장훈-이요원-김요한, 결혼계(?) 막강 MC 군단이 뭉쳐 "결혼"이라는 공동의 목표를 향해 어머니와 자녀가 함께 달려가는 5박 6일의 이야기들을 전한다. 이요원은 만 23세에 결혼해 세 자녀를 낳았다고 알려졌으며, 서장훈은 700억 원대 건물주로 유명하다.예비 장모님·예비 시어머님들의 강력한 질주와 결혼상대를 찾으려는 결혼 적령기 남녀의 경쟁에 올바른 결혼 생활 전문가, 자칭 연프 마니아 서장훈, 최강 동안 삼남매 엄마, 대문자 극 T에 돌직구력을 자랑하는 이요원, 두 여동생을 둔 장남 김요한의 조언이 어우러져 맞선의 세계에 몰입시킬 예정이다.'자식방생 프로젝트 -합숙맞선'은 결혼을 하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능이다.'자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'은 2026년 1월 1일 밤 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr