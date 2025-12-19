사진=텐아시아DB

'왕과 사는 남자' 유해진이 박지훈을 극찬했다.19일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '왕과 사는 남자'의 제작보고회가 열렸다. 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도가 참석했다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다.유해진은 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역을 맡았다. 박지훈은 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위를 연기했다. 유지태는 유지태는 수양대군을 왕좌에 앉힌 일등공신인 당대 최고의 권세가 한명회로 분했다. 전미도는 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역으로 출연했다.출연 이유에 대해 유해진은 "감독님 말씀과 같은 이유다. 역사책에는 그가 유배를 가서 어떻게 살았고 누구를 만나고 어떤 관계가 있었는지 없잖나"라며 "보수주인(유배지 죄인의 관리자)과 왕과의 우정, 그 안에 녹아있는 사람 이야기가 좋았다"라고 말했다.실제 인물을 바탕으로 한 엄홍도 역할에 대해 "엄씨집안에서는 크게 모시는 조상이라는 얘기를 들었다. 시나리오를 보고 당시 그의 감정이 어땠을지 생각해보려 노력했다"라고 소개했다. 이어 "영월을 많이 돌아다녔다. 단종 능인 장릉도 가봤다. 장릉 앞에 엄홍도 님을 기리는 동상이 있는데, 너무 리얼하더라. 그 눈빛을 끝까지 기억하려고 했다. 그 동상도 저한테는 많은 영감을 줬다"라고 전했다.유해진은 박지훈과의 연기 호흡에 대해 "박지훈 씨에게 고맙다. 저한테 영향을 많이 줬다. 어떤 때는 동정이 가더라. 마지막에는 슬픈 장면도 있다. 박지훈 씨여서 제가 연기가 나오지 않았나 싶다. 저한테 고마운 존재"라고 애정을 표했다. 또한 "연기도 놀라웠다. 연기뿐만 아니었다. 촬영 분장차에서 현장까지 2km가 되는데, 저는 걷는 걸 좋아서 현장까지 걸어가면서 그날 할 것들을 생각해보고 대사도 읊어본다. 가다보면 박지훈이 쫓아와서 '같이 걸어도 되겠냐'라고 하더라. 같이 걸으면서 작품 얘기도 하고 잡다한 얘기도 했다. 참 괜찮은 친구라고 생각했다. 정이 많이 쌓였다"고 칭찬했다.'왕과 사는 남자'는 내년 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr