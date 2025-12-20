사진=텐아시아DB

사진='미스트롯4' 캡처

가수 송가인이 7년 만에 '미스트롯'에 돌아왔다.송가인은 지난 18일 첫방송된 TV CHOSUN '미스트롯4'에서 마스터로 출연, 초대 진으로서 7년 만에 금의환향했다.이날 본격적인 1라운드 시작에 앞서 마스터들이 하나씩 녹화장에 등장했다. 대기실에서 이를 지켜보던 참가자들은 송가인이 등장하자 "송가인 선배님 나오셨다", "심장이 조인다"라며 긴장한 모습을 보였다. 송가인은 심사석에 앉은 뒤 "세상에 이 자리를 앉다니, 감회가 새롭다"라며 미소 지었다.심사에 앞서 송가인은 긴장하는 참가자들에게 "떨리겠지만 하던 것만큼 하면 좋은 결과 있을 것"이라며 응원을 건넸다. 경연이 시작된 후 송가인은 차분한 모습으로 무대를 평가했다.송가인은 실력자들의 무대에 적극적인 리액션을 보여주며 즐기는 모습을 보여주기도 했다. 간호학과 출신 길려원 무대를 지켜본 송가인은 "그냥 현역인데?. 예쁜데 노래까지 잘한다. 정말 최고다"라고 극찬하는 등 후배들을 위한 응원을 아끼지 않았다.뿐만 아니라 송가인은 "다이어트가 가장 쉽고, 트로트가 가장 어려운 현역 8년 차"라고 소개한 참가자에게 "경연 끝나면 20kg 빠져 있을 것. 죽음의 3개월"이라고 말해 '미스트롯'이 얼마나 치열한 경쟁이 펼쳐지는 전쟁터인지를 실감케 했다.한편 송가인은 내년 2월 14일 오후 7시와 15일 오후 6시(현지시간) 미국 LA 페창가 시어터에서 콘서트 '가인달 The 차오르다'를 개최한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr