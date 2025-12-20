텐아시아 DB

[사진=KBS2 '개그콘서트' 제공]

가수 김재중이 '개그콘서트'에 출연한다.오는 21일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'는 크리스마스 특집으로 진행된다. 이날 '개그콘서트'에는 김재중이 '데프콘 썸 어때요'에 출연한다.'데프콘 썸 어때요'에서 조수연과 신윤승은 크리스마스를 맞아 명동에서 데이트를 즐긴다. 조수연은 "명동에 추억이 많다"면서 "10년 전 첫사랑 재중 오빠와 여기서 다시 만나기로 했었다"고 밝힌다. 그가 말한 '재중 오빠'는 바로 가수 김재중이다.가수뿐만 아니라 배우로도 다양한 작품에 출연했던 김재중은 이날 '개그콘서트'에서 연기력을 뽐낸다. 특히 조수연과는 첫사랑의 아련함을, 신윤승과는 라이벌 구도를 만들어내며 '데프콘 썸 어때요'를 한편의 주말드라마로 완성한다.왠지 일방적인 승리가 될 것만 같은 김재중과의 경쟁에서 신윤승은 '썸녀' 조수연을 사로잡을 수 있을지, 김재중과 신윤승 사이에서 조수연은 어떤 선택을 할지 관심이 집중된다.한편, KBS2 '개그콘서트'는 오는 21일 밤 9시 20분 방송한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr