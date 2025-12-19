가수 이창섭, 선재스님/사진=텐아시아 사진 DB

넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'에 출연한 선재스님이 그룹 비투비 이창섭과 이모 조카 사이라는 사실이 알려지며 대중의 이목이 쏠리고 있다.최근 베일을 벗은 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2')에서는 대한민국 사찰음식 명장 1호인 선재스님이 '백수저' 계급 셰프로 모습을 드러냈다. 이날 방송에서 선재스님은 2라운드 1대 1 흑백 대결의 두 번째 주자로 출격해, '흑수저' 계급의 '뉴욕곰탕' 셰프와 치열한 요리 경합을 벌였다.방송 직후 온라인상에서는 선재스님의 과거 방송 발언과 가족 관계가 재조명되는 분위기다. 화제가 된 내용은 2017년 방영된 MBC 예능 프로그램 '세모방' 출연 분이다.당시 아이돌 멤버들의 요리 대결을 평가하는 심사위원으로 참여했던 선재스님은 출연진들을 지켜보며 "내 조카도 가수다"라고 언급해 궁금증을 자아낸 바 있다. 이후 해당 조카가 이창섭이라는 사실이 확인되면서 시청자들에게 놀라움을 안겼다.실제로 두 사람은 선한 인상과 이목구비가 꼭 닮아 있어 혈연관계임이 알려지자 누리꾼들 사이에서 큰 화제를 모으고 있다.한편, 선재스님은 국내 1호 사찰음식 명장으로서 그동안 유수의 유명 셰프들은 물론 다수의 스타들에게 사찰음식의 비법을 전수하며 명성을 떨쳐왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr