사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

방송인 박나래에 이어 이른바 ‘주사 이모’로 불리는 A씨로부터 무면허 의료 시술을 받았다는 의혹에 휩싸인 유명 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 결국 활동 중단을 선언했다. 주요한 의혹과 해명이 엇갈리는 가운데, 입짧은햇님은 tvN '놀라운 토요일'에서 하차하고 대외 활동을 중단했다. 유튜브 구독자는 177만에서 176만으로 1만 명이 증발했다.입짧은햇님은 19일 자신의 공식 유튜브 채널을 통해 긴급 공지를 올리고 "현재 출연 중인 모든 프로그램에서 하차함은 물론, 향후 예정된 모든 대외 활동을 잠정 중단하기로 했다"고 발표했다.입짧은햇님은 "지인의 소개로 강남의 한 병원에서 A씨를 처음 만났기에, 당연히 면허를 가진 의사라고 굳게 믿고 진료를 받았다"며 억울함을 호소했다. 이어 일각에서 제기된 장소 의혹에 대해서는 "일정이 바쁠 때 A씨가 제 집으로 방문 진료를 온 적은 있으나, 내가 A씨의 집을 찾아간 적은 단 한 번도 없다"고 선을 그었다.앞서 한 매체는 "입짧은햇님이 A씨로부터 다이어트 관련 약물을 처방받고 수액(링거) 시술 등을 받았다"는 의혹을 제기했다. 이에 대해 그는 "A씨가 근무하던 병원에서 붓기 완화제를 처방받은 사실은 있으나, 다이어트 약물이나 링거 시술과는 무관하다"고 보도 내용을 일부 반박했다.다만, 이같은 해명은 사안의 본질을 흐리는 변명에 가깝다는 지적을 피하기 어려워 보인다. 약물의 성분이 무엇이냐를 떠나, 의료 면허가 없는 무자격자에게 진료를 받고 처방을 받은 행위 자체가 명백한 의료법 위반이기 때문이다.중요한 것은 입짧은햇님이 주사 이모의 무면허를 알았는지 몰랐는지인데, 같은 사안으로 문제가 된 박나래를 비롯해 그룹 샤이니 키 등과 같이 "의사로 알고 있었다"는 해명이 과연 설득력이 있냐는 지적도 나온다.결국 다이어트 약물이냐 붓기 완화제냐를 가리는 성분 공방은 만약의 상황에 대해 처벌 수위를 낮추기 위한 고육지책일 뿐이라는 분석이 나온다.입짧은햇님은 "오랜 시간 응원해 주신 팬들께 큰 실망을 드려 고개 숙여 사과드린다"며 "현재 제기된 모든 의혹을 스스로 되짚어보고 있으며, 잘못된 부분이 있다면 어떠한 변명 없이 모든 책임을 질 것"이라고 강조했다.입짧은햇님이 운영하는 동명의 유튜브채널 '입짧은햇님'은 해당 논란이 불거진 뒤 하루도 되지 않아 1만 명의 구독자가 구독취소했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr