사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

3주 연속 박스오피스 1위를 기록하고 있는 애니메이션 영화 '주토피아2'가 개봉 23일째인 지난 18일, 571만 관객을 동원하며 2025년 최고 흥행작에 등극했다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '주토피아2'는 지난 18일 기준 누적 관객 수 571만 867명을 달성하며, 누적 관객 수 568만 1456명을 기록한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'을 넘어섰다. 이로써 '주토피아2'는 2025년 국내 박스오피스 1위에 등극했을 뿐만 아니라, 디즈니 애니메이션 최초로 국내 연간 박스오피스 정상을 차지하며 의미 있는 기록을 세웠다.글로벌 흥행 성적 역시 압도적이다. '주토피아2'는 지난 15일 글로벌 흥행 수익 11억 3667만달러(한화 약 1조 6787억원)를 돌파하며 올해 개봉한 할리우드 영화 중 글로벌 흥행 수익 1위를 기록하며 전 세계적으로 각종 1위 타이틀을 석권하는 전무후무한 기록을 세웠다. 개봉 4주 차에 접어든 현재까지도 '아바타: 불과 재'에 이어 실시간 예매율 2위를 유지하며 관객들의 사랑을 받고 있다.'주토피아2'는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처. 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr