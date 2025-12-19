사진=MBC

배우 강태오가 짙은 여운을 가득 남기는 명장면들을 완성해내며 '엔딩 장인'에 등극했다. 그는 2022년 방송된 '이상한 변호사 우영우'에 출연해 "섭섭한데요"라는 명대사를 남기며 '섭섭남'이라는 수식어로 큰 사랑을 받았다. 이후 입대해 공백기를 가졌고, 전역작으로 '감자연구소'를 통해 3년 만에 작품 활동을 재개했지만, 해당 작품은 1%대 시청률로 종영했다. 그러나 올해 하반기 또 다른 작품인 '이강에는 달이 흐른다'에서는 최고 6%대 시청률을 기록하며 호평을 얻고 있다.강태오는 현재 방영 중인 MBC 금토 드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 세자 이강 역을 맡아 매회 다른 결을 지닌 인상적인 엔딩을 선사하며 강렬한 임팩트를 남기고 있다. 서사에 깊이를 더하는 감정 연기와 존재감 있는 마무리는 시청자의 마음을 쥐락펴락해 시선을 단숨에 사로잡았다.매회 색다른 얼굴을 드러내는 강태오의 팔색조 변주가 극의 긴장감과 흡인력을 더욱 견고하게 만들었다. 처절한 분노부터 절절한 연모, 애틋한 사죄까지 감정의 스펙트럼을 압축해 담아낸 이강의 엔딩 3종 세트를 모아봤다.박달이(김세정 분)를 지키지 못했다는 자책이 폭발하며 분노로 치닫는 이강의 7회 엔딩은 시청자의 몰입을 최고조로 끌어올렸다. 태배형을 맞고 있는 달이에게 달려간 이강은 그를 감싸 안고 대신 채찍을 맞으며 몸을 내던졌다. 힘없이 쓰러진 달이를 보며 더 이상 감정을 억누르지 못한 이강은 "내 모조리 죽여주마"라며 분노를 터뜨려 강렬한 엔딩을 장식했다. 강태오의 격렬한 감정이 고스란히 담긴 눈빛과 일순간 뒤바뀐 표정, 분노를 눌러 담은 대사는 엔딩의 긴장감을 정점으로 이끌며 여운을 극대화했다.위험에 빠진 박달이를 구하기 위해 직접 짐조를 향해 불화살을 날린 이강은 복수의 기회를 놓쳤다는 자책에 빠진 달이를 오히려 따뜻하게 다독였다. 그는 "내가 아주 많이 연모한다, 박달이를"이라는 진심 어린 고백으로 그의 마음을 감싸 안았고, 이어 조심스레 입맞춤을 건네며 회차의 마지막 순간까지 두 사람의 감정을 한층 깊게 물들였다. 사랑하는 이를 바라보는 강태오의 따뜻한 눈빛과 애정 어린 시선은 절절한 멜로 감성을 더하며 짙은 설렘을 안겼다.죽은 줄 알았던 빈궁이 곧 달이였다는 사실을 마주한 이강은 그동안 그에게 내뱉었던 차가운 말들과 상처들을 떠올리며 깊은 후회와 죄책감에 사로잡힌다. 달이를 향한 감정이 북받쳐 오른 그는 "내가 너무 미안하다. 내가 너무 오래 혼자 있게 두었다"라며 무너져 내리듯 오열했고, 흐르는 눈물을 감추지 못한 채 달이를 꼭 끌어안으며 애절한 진심을 전해 안타까움을 자아냈다. 이 장면에서 강태오는 후회와 미안함, 죄책감, 그리고 정인에 대한 더욱 깊어진 마음까지 복합적인 감정을 온몸으로 표현하며 엔딩의 울림을 더욱더 강하게 완성했다.눈을 뗄 수 없는 열연으로 한 회의 시작부터 끝까지 극의 호흡을 이끄는 강태오의 활약은 매회 안방극장을 압도하고 있다. '엔딩 장인'으로서 회차의 감정선을 완벽히 책임지며 서사를 더욱 풍성하게 만드는 강태오가 앞으로 어떤 모습으로 새로운 감동을 전할지 기대감이 높아진다.'이강에는 달이 흐른다'는 매주 금, 토 밤 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr