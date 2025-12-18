사진=심하은 SNS

사진=심하은 SNS

전 축구 국가대표 선수 이천수의 아내이자 모델 심하은이 딸의 능력을 자랑했다.심하은은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "결혼기념일에 도착한"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 딸 주은 양이 한 시험에서 7개 과목 전체 A+ 등급을 받은 모습. 심하은은 "언제나 꿋꿋이 열심히 성심성의껏 임한다"며 딸의 성격을 칭찬했다.앞서 지난달 26일 한 연예 매체는 "이천수가 2022년 윤한홍 국회의원의 정치자금법 위반 의혹에서 결정적 증언을 한 인물"이라고 보도했다 해당 매체는 "공천 헌금 1억원 수수 혐의를 받는 '건진법사' 전성배를 둘러싼 수사 과정에서 이천수가 '쇼핑백 전달 장면과 통화 내용을 목격·청취했다'고 진술했다"고 했다.이 외에도 2020년 '퀸비코인' 시세 급등·하락 사태에도 이천수가 연관됐다는 의혹이 제기됐고, 기업 후원 의혹으로 현재 김건희 여사가 특검 조사를 받고 있는 2018년 코바나컨텐츠 주최 자코메티 특별전에도 이천수의 이름이 등장한 것으로 알려졌다.특히 산후조리원 '동그라미' 파산 사태에는 심하은도 등장했다. 같은 매체는 "심하은이 2016년부터 이 조리원에서 월급을 받았고, 조리원은 이천수·심하은 부부에게 법인차량을 내줬다"고 했다. 또 "2017~2018년에는 월세 260만원이 심하은 계좌로 이체된 기록도 있다"고 주장했다.각종 논란에 당시 심하은은 "엄마 아빠만 잘하면 되는 집"이라며 반성하는 태도를 보이기도 했다.한편 심하은은 이천수와 2012년 결혼해 슬하에 2013년 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr