강태오가 이렇게 말했다. 최근 강남구의 한 카페에서 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달') 종영 인터뷰를 진행했다. 2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔한 그는 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 2019년 '조선로코 녹두전'에서 차율무 역을 맡아 사극 장르에서 존재감을 자랑했고, 2022년에는 '이상한 변호사 우영우'에선 박은빈의 상대역으로 출연해 역대급 인기를 경신했다. 당시 그는 "섭섭한데요"라는 명대사를 남기며 '섭섭남'이라는 수식어로 크게 사랑받았다.데뷔 이래 가장 뜨겁게 주목받던 시점, 강태오는 병역 의무로 잠시 연예 활동 공백을 가졌다. 전역 후 3년 만인 올해 로맨틱 코미디 '감자 연구소'로 돌아온 그는 공개 전부터 컴백작이라는 점에서 큰 화제를 모았다. 그러나 연출에 관한 호불호가 갈리며 작품은 1%대 시청률로 4월 초 씁쓸히 종영했다. 상반기 성적은 다소 아쉬움을 남겼지만, 하반기엔 그가 6년 전 진가를 인정받았던 사극 장르로 다시 대중 앞에 섰다.올해 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등 연이어 1~2%대 시청률 부진을 겪고 있었다. 그런 가운데 강태오 주연의 '이강달'은 올해 마지막 MBC 금토 드라마였다. 강태오가 3년 만에 배우로 복귀한 해이자, MBC 드라마가 전반적인 침체를 겪던 시기의 마지막 작품이었던 만큼 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 결국 그는 또 한 번 사극을 통해 배우로서 독보적인 가치를 입증했다.'이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌며 펼쳐지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다. 강태오는 극 중 겉으로는 까칠하고 제멋대로 보이지만, 사랑했던 빈궁(김세정 분)을 잃은 깊은 상처를 품은 왕실의 후계자 세자 이강 역을 맡았다.로맨스 호흡을 맞추는 상대 배우로 2살 어린 김세정의 캐스팅 소식을 들었을 때 어떤 생각이 들었냐고 묻자 강태오는 "달이와 이미지가 너무 잘 어울려서 좋았다. 그리고 워낙 익히 세정 씨에 관해 좋은 소문을 들어 왔었다. 같이 작업하면 무척 즐거운 현장이 될 거라는 기대가 컸다"고 밝혔다."역시나 좋더라고요. 제가 원래 낯을 심하게 가리는 편인데, 세정 씨 덕분에 되게 빨리 친해질 수 있었어요. 긍정적인 에너지와 햇살 같은 기운이 제게 고스란히 전달됐어요. 덕분에 현장에서 즐겁게 호흡을 맞출 수 있었습니다."오는 30일 오후 8시 50분 '2025 MBC 연기대상'이 열린다. 그런 가운데 강태오와 김세정이 베스트 커플상 후보에 올랐다. 기대하냐는 물음에 강태오는 "안 그래도 지인들이 '상 하나쯤은 받지 않겠느냐'고 얘기를 많이 한다. '이강달' 단톡방에서도 배우분들과 감독님끼리 반응이 나쁘지 않다는 대화를 주고 받긴했다"고 말했다."상을 받게 되면 좋겠지만, 간절함이라던지 크게 연연해하고 있진 않아요."그는 "상이 주는 의미가 굉장히 큰 만큼, 뜻깊을 거다. 그러나 굳이 상을 받지 않더라도 단톡방에서 호의적인 반응을 체감할 정도면 충분히 사랑 받았다고 생각한다. 이 작품을 하면서 주변에서 좋은 반응을 많이 얻었다. 무척 감사하다"고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr