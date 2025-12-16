김재영, '환승연애' 출연 의사 밝혔다…"女 몰표 받을 수 있어"('살롱드립')

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 김재영이 '환승연애' 출연 의사를 밝혔다.16일 유튜브 예능 '살롱드립'에 ENA 드라마 '아이돌아이' 배우 최수영, 김재영이 출연했다.이날 장도연은 두 사람의 유튜브 알고리즘을 물었다. 최수영은 '환승연애'를 꼽으며 "전 시즌은 안 봤는데, 이번 시즌이 재미있다고 해서 봤다. 재밌더라"고 밝혔다.김재영은 "'환승연애' 조금 보다가 말았다. 더 외로워지더라. 내 미래 같아서"라며 "'나도 출연하면 재미있겠다'고 생각했지만, 나이 때문에 '나는 솔로' 아니면 못 나간다"고 토로해 웃음을 안겼다."'환승연애' 섭외가 오면 출연하겠냐"는 질문에 정경호와 공개 연애 14년 차인 최수영은 "굳이?"라며 거절 의사를 드러냈다. 반면 김재영은 "나가면 재밌을 것 같다. '내가 나가면 몇 명이 날 좋아할까' 이런 고민도 해보고"라며 너스레를 떨었다.장도연이 "연애 프로그램 출연해 몇 표나 받을 수 있을 것 같냐"고 묻자 김재영은 "처음에는 어렵겠지만, 나를 알고 나면 모든 표를 받지 않을까"라고 자신감을 내비쳐 웃음을 자아냈다.한편, 김재영은 과거 예능 '인간의 조건2' 고정 출연한 사실을 밝히며 "그때 예능이 너무 어렵다고 생각했다. 그래서 긴장하게 된다"고 토로했다.그런 영향으로 현재 휴대폰 '알뜰 요금제'를 사용한다는 김재영은 "다른 통신사 요금제랑 용량 등이 똑같다. 주우재도 바꿨다. 주변에서 다 바꾸더라. 3만원으로 무제한 사용 중인데 돈보다 조리 있는 삶에 만족하는 것 같다"고 밝혔다.모델 출신 방송인 주우재, 배우 변우석과 절친인 김재영은 "'지옥에서 온 판사' 후로 작품을 계속할 수 있게 됐다. 우석이가 너무 잘 돼서, 나는 어느 정도 잘 된 편이다. 예전에는 광고 찍으면 서로 자랑하고 그랬는데, 이제 경력이 되다 보니 안 하게 됐다"고 털어놨다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr