사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

사진=SBS '틈만나면'

'틈만나면' 유재석이 유연석의 입을 막았다.16일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면, 시즌4'에서는 '모범택시3' 주역 이제훈, 표예진이 '틈 친구'로 함께했다.이날 3개월 만에 돌아온 유재석은 "이제 자주 와서 시청자분들도 엄청 반갑지 않으실 것 같다"며 너스레를 떨었다. 이어 녹화 날이 10월임을 밝히며 "11월에 유연석 스케줄 때문에 녹화를 못 하고, 12월에 두 번째 녹화를 한다"고 폭로했다.유연석은 '지금 거신 전화는' 남미 인기 덕분에 팬 미팅을 한다고 밝히며 "좀 다녀오겠다"고 말했다.게스트 이제훈, 표예진이 등장했다. 유재석은 유연석, 이제훈이 출연한 영화 '건축학개론'을 언급하며 "제훈아, 너 그때 너무 열 받았지?"라고 물었다.유재석은 과거에도 극 중 수지를 부축해서 들어가던 '강남선배' 유연석의 행동을 지적했던바. 이제훈은 "그때 많이 울었다"면서 유연석의 어깨를 잡고 흔들며 "수지 데려다주고 뭐 했냐"고 추궁해 웃음을 안겼다.유연석은 "저는 수지 데려다주고 집에 갔다. 그 뒤에는 나도 잘 모른다"고 억울함을 호소해 폭소를 유발했다.이동 중 유연석은 "회사에 갔다가 '모범택시3' 티저를 봤다"며 극찬했다. 표예진이 "저는 아직 못 봤다"며 기대를 드러내자, 유재석은 "쟤 알랑방귀 무지하게 뀌러 다닌다. 살아남는 데 이유가 있다. 그런 걸 아주 잘한다"고 모함했다. 유연석은 "요즘 열심히 뀌고 다녀야 한다"며 미소를 보였다.한편, 유연석은 "얼마 전 '건축학개론' 때 수지랑 같이 찍은 폴라로이드를 찾았다"고 깜짝 고백했다. 이에 분노한 유재석은 "수지 얘기하지 말라니까"라며 입을 막았다. 공개된 사진에는 '아직은 조금 어색한 연석오빠랑 숮'이라는 손 글씨가 남겨져 있어 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr