사진 = TV조선 '다음생은 없으니까' 캡처

진서연과 허준석이 뜨거운 키스를 나누며 바닷가에서 로맨틱한 시간을 보냈다.16일 밤 10시 방송된 TV조선 '다음생은 없으니까'(PD 박채원/극본 신이원)12회에서는 이일리(진서연 분)과 변상규(허준석 분)이 바닷가에서 키스를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 급하게 이일리가 있는 곳으로 달려간 조나정(김희선 분)과 구주영(한혜진 분)은 이일리를 보자마자 등짝을 때렸다. 구주영은 "기지배가 진짜 나쁜 기지배야 죽은 줄 알았잖냐"며 "죽더라도 이런식으로 죽으면 안 된다"고 소리쳤다. 이에 이일리는 "연락 안 돼서 미안하다"며 "걱정 많이 했지"라고 했다. 조나정은 "밤새도록 휴대전화도 안 되고 얼마나 무서웠는지 아냐"며 "어디갔던 거냐"고 했다.이일리는 "아니 어젯밤에 혼자 바닷가에서 술을 좀 마셨다"며 "근데 화장실이 너무 급해서 아무 건물에나 들어갔다"고 했다. 지난밤 화장실을 간 이일리는 화장실에서 잠들었고 잠에서 깬 뒤 건물 밖으로 나가려 했지만 건물이 잠겼던 것이다.이일리는 "출근하는 사람들이 열어줘서 나오긴 했는데 밤새 오들오들 떨었더니 너무 추워가지고 헌 옷 수거하면서 주워다가 덮고 나왔는데 그게 그렇게 됐다"며 "그리고 추울 땐 몰랐는데 냄새 겁나 심하다"고 했다. 조나정은 구주영에게 "일단 변상규에게 전화하라"며 "변상규한테 전화 왔는데 너 실종됐다 그랬더니 서울에서 여기가지 바로 튀어왔고 지금 여기 있다"고 알렸다.이일리는 성급히 씻은 뒤 변상규를 만났다. 이일리는 "여기가 어디라고 그 밤에 득달같이 달려 온거냐"며 "사고라도 나면 어쩌려고 그런거냐"고 했다. 변상규는 "니가 없어졌다고 하니까 눈이 뒤집혀가지고 그랬다"며 "그리고 니가 먹던 약 비타민 아닌데 왜 거짓말 했냐 나한테 이야기 좀 해주지 난 니가 진짜 그런 줄도 몰랐다"고 했다.이일리는 "부담주고 싶지 않았다"며 "나 아니어도 기회가 많을텐데 뺏기 싫었다"고 했다. 그러자 변상규는 "난 기회 없고 니가 마지막이다"며 "나한테는 니 하나면 충분하다"고 고백했다. 그러더니 "이제 그만 도망가고 나랑 결혼하자"고 청혼했다. 이에 감격한 이일리는 눈물을 글썽이며 고개를 끄덕였고 변상규는 반지를 꺼내 끼워줬다. 두 사람은 기쁨에 겨워 포옹을 하다 모래 위로 쓰러졌고 이일리는 그대로 변상규에게 키스했다. 변상규는 "여기서 이러지 말자"고 했지만 이일리는 "가만히 있으라"며 "나 이거 로망이었다"고 하며 키스를 이어갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr