텐아시아 DB

텐아시아 DB

1995년생 미혼인 김다미가 모성애 가득한 엄마로 변신했다.16일 오전 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '대홍수'의 제작보고회가 개최됐다. 이 자리에는 김병우 감독을 비롯해 배우 박해수 김다미 권은성이 참석했다.'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터. 김다미는 극 중 아들을 지키려는 엄마 안나 역을 맡았다.이날 김다미는 “모성애라는 부분이 이 작품을 선택할 때도 가장 어려운 부분이었다. 내가 과연 모성애를 잘 느낄 수 있을까. 내가 그걸 이해한다고 연기할 수 있는 부분인건가 싶었다”라고 말했다.이어 "그래도 사랑이란 마음은 다 똑같으니까 도전해보고자 했다. (권)은성이에게 너무 고마운 게, 은성이를 보면 그런 마음이 솟아올랐다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr