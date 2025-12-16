텐아시아 DB

'대홍수' 김병우 감독이 결혼 소감을 밝혔다.16일 오전 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '대홍수'의 제작보고회가 개최됐다. 이 자리에는 김병우 감독을 비롯해 배우 박해수 김다미 권은성이 참석했다.이날 김병우 감독은 시작부터 결혼 축하를 받았다. 김 감독은 지난달 30일 서울의 한 호텔에서 티아라 출신 배우 함은정과 결혼식을 올렸다. 김 감독은 결혼 및 작품 공개 소감에 "좋습니다"라고 짧게 답했다.그러면서 "극장 영화와는 스케줄이 달라서 이 영화가 지난 10월 중순에 마무리됐다. 극장 영화는 작업이 끝남과 동시에 개봉했는데 지금은 영화와 거리가 멀어질 때쯤에 공개가 돼서 생각보다는 차분한 상태"라고 말했다.'대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr