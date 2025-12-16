사진제공=KBS 2TV

배우 남지현이 '은애하는 도적님아'에서 5살 연하 배우 문상민과 호흡을 맞춘다. 앞서 남지현은 스케줄 문제로 인해 지난 6월 SBS '굿파트너' 시즌 2에 하차했다는 사실을 알렸다.내년 1월 3일 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 측이 종합 예고 영상을 공개하며 도적 홍은조(남지현 분)와 도월대군 이열(문상민 분)의 악연 같은 인연을 예고했다.공개된 종합 예고 영상은 대군의 신분임에도 어쩐지 낡은 옷을 입고 있는 도월대군 이열과 그의 입을 황급히 틀어막는 홍은조의 모습으로 시작된다. 양반 앞에서 대뜸 이열을 언놈이라고 칭하며 노비 취급하는 홍은조와 그런 그녀를 황당하게 바라보는 이열의 표정이 심상치 않은 악연을 예감케 한다.심지어 낮에는 의녀, 밤에는 도적으로 뛰어다니고 있는 홍은조가 누군가의 지붕 위에서 종사관 노릇 중인 이열과 맞닥뜨려 흥미를 돋운다. 낮에 봤던 것과 달리 정신이 멀쩡해(?) 보이는 이열을 보며 당혹스러움을 금치 못하는 가운데, 첫 만남부터 완전히 꼬여버린 두 사람의 관계가 궁금증을 자극하고 있다.특히 홍은조를 향한 이열의 묘한 시선이 그의 마음속에 불어닥친 변화를 짐작하게 만든다. 홍은조의 웃는 얼굴에서 좀처럼 눈을 떼지 못할 뿐만 아니라 처음 경험해보는 감정에 혼란까지 느끼고 있는 것. 설상가상 홍은조의 곁에 새로운 사내 임재이(홍민기 분)까지 등장하면서 세 사람 사이 심상치 않은 분위기가 감돌기 시작한다.그럼에도 불구하고 이열은 홍은조를 향한 직진을 멈추지 않는 상황. "설마 나 찾아온 거예요?"라고 묻는 홍은조의 질문에 "착각하지 마, 라고 하고 싶은데 맞아"라며 거침없이 플러팅을 날린다. 과연 이열의 이러한 직진이 홍은조의 마음을 사로잡을 수 있을 것인지 관심이 쏠린다.'은애하는 도적님아'는 내년 1월 3일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr