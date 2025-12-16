사진=롯데엔터테인먼트

사진=롯데엔터테인먼트

사진=롯데엔터테인먼트

사진=롯데엔터테인먼트

배우 문채원이 1월 14일(수) 2026년 새해 첫판에 웃길 첫 번째 코미디 영화 '하트맨'의 레전드 첫사랑 보나로 돌아온다. 앞서 그는 지난 5월 'SNL 코리아'에 출연해 김원훈의 중요 부위를 발로 누르고 허벅지를 마사지 하는 등 충격적인 19금 연기를 선보여 일각에선 논란이 일었다.영화 '하트맨'은 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디.섬세한 눈빛과 깊은 감정선으로 드라마와 영화를 넘나들며 꾸준히 대중의 사랑을 받아온 배우 문채원이 영화 '하트맨'에선 레전드 첫사랑으로 돌아온다. 문채원이 맡은 보나는 대학 시절, 누구보다 따뜻한 눈빛과 밝은 에너지로 승민의 마음을 단번에 훔쳐 갔던 레전드 첫사랑. 감각적인 시선을 바탕으로 능력 있는 포토그래퍼로 성장한 그는 겉으로는 차분하고 부드러워 보이지만, 좋아하는 일에는 누구보다 뚝심 있게 몰입하는 모습을 보인다. 공개된 캐릭터 스틸은 문채원이 소화할 보나 캐릭터의 다채로운 모습을 한눈에 보여주며 예비 관객들의 이목을 집중, 호기심을 증폭시킨다.승민 앞에 마치 한 장의 사진처럼 선명하게 다시 나타날 보나로 분한 문채원은 "예전에 그래도 좀 긴 편이었는데 딱 봤을 때 아주 긴 생머리라는 느낌은 없었다, 하지만 '하트맨'에서는 그런 모습으로 나와 그것도 나에게 특별했다"며 레전드 첫사랑 역할을 위해 헤어스타일까지 준비한 디테일을 전했다.호흡을 맞춘 승민 역의 권상우는 "문채원 씨는 첫사랑 계보에 있는 배우. 문채원 출연작 중에서 가장 예쁘게 나온 영화라고 자부한다. 첫사랑의 설렘을 안고 보는 관객이라면 자연스럽게 빠져들 것"이라며 '하트맨'의 관전 포인트에 문채원도 있음을 전했다. 그간 다양한 작품에서 설렘을 전했던 문채원은 영화 '하트맨'에서 보나로 캐릭터의 매력을 감각적으로 채워 넣으며 문채원표 연기에 대한 기대감을 더욱 끌어올릴 것이다.'하트맨'은 1월 14일(수) 전국 극장에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr