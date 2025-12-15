사진=텐아시아DB, 이민정 유튜브

배우 이병헌이 아내 이민정의 유튜브 구독자 50만 돌파를 축하했다.15일 유튜브 채널 '이민정 MJ' 숏영상에는 '해외에서 날아온 축하영상 (AI아님)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이병헌은 영상을 통해 이민정 유튜브 채널 구독자 50만명 돌파를 축하했다. 앞서 이민정은 50만명이 구독하기 전까지 남편 이병헌의 모습을 블러 처리하겠다고 선언했던바.여전히 블러 처리 얼굴을 드러내지 않은 이병헌은 "안녕하세요. 이병헌입니다"라고 인사한 뒤 "MJ 유튜브 50만 돌파를 축하드립니다"라고 말했다.이후 블러가 벗겨지고 얼굴을 공개한 이병헌은 "이제 블러가 없는 관계로, 이렇게 헤어와 메이크업을 풀 착장하고 인사드립니다"라며 너스레를 떨었다.이병헌은 "앞으로도 많은 분들께 즐거움을 주는 MJ 유튜브로 발전하시기를 바랍니다. 파이팅!"이라고 응원을 보냈다.그동안 이병헌 출연에도 블러된 상황을 즐겼던 구독자들은 "드디어 오빠 나왔다" "계속 블러 처리하는 게 더 신선한데" "블러 처리 없는 BH 영접했으니, 구독 한 번 더 누를게요" 등의 반응을 보여 웃음을 선사했다.이민정은 유튜브 채널 개설 약 8개월 만에 구독자 50만명을 돌파했다. 그는 "안녕하세요 이민정입니다. 유튜브를 시작하면서 처음 찍었던 편에 '올해 안에 50만 가면 정말 잘된 거죠'라고 했던 PD님들 말씀처럼 시작한 지 8개월 정도 넘은 시점에 감사하게 50만이 되었네요. 부족한 면도 많았을 텐데 관심 있게 봐주셔서 정말 정말 너무너무 감사합니다"라며 남다른 감회를 전했다.이어 이병헌 블러해제에 대해 "50만 공약인 BH님 블러 해제는, 제 공약보다 더 중요한 배우의 초상권이 있기에 본인의 의견을 존중해서 편안하게 선택적 블러로 본인이 블러를 해제하고 싶은 순간이 있다면 그렇게 하는 게 어떨까 싶다"면서 신중한 태도를 보였다.마지막으로 이민정은 "추운 겨울 크리스마스도 잘 보내시고, 편안한 새해도 맞이하세요. 이민정MJ 채널도 힐링 되고 재미지고 유익한 콘텐츠로 찾아뵐게요!!!"라고 인사했다.한편, 이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr