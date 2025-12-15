사진=텐아시아DB

Track 01 : 퇴근 후 양파수프

Track 03 : 러브호텔

Track 07 : 별 하나의 사랑

41년간 단막극의 정통성을 이어온 KBS가 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'을 통해 새로운 도전에 나섰다. 30분 분량의 단막극 10편을 통해 연애, 이별, 짝사랑, 가족애 등 서로 다른 모양의 10가지 사랑 이야기를 담았다. 연말, 시청자들의 마음을 따뜻하게 물들일 '러브 : 트랙' 10편 중 3편을 미리 감상했다.'퇴근 후 양파수프'는 지친 인생에 유일한 위로였던 양파수프가 메뉴판에서 지워진 이유를 알아내려는 남자와 요리사의 밀고 당기는 이야기를 담은 작품이다. 배우 이동휘와 방효린이 주연을 맡았다.이동휘가 연기하는 박무안은 회사에서는 무능한 영업사원으로 꾸역꾸역 하루하루를 버티는 인물. 그런 박무안에게 유일한 행복을 주는 건 작은 레스토랑의 양파수프다. 이동휘는 특유의 능청스러운 연기로 무기력함과 소소한 행복을 자연스럽게 오간다.방효린은 작은 레스토랑의 요리사 한다정 역을 맡았다. 강단 있고 열정적인 한다정은 자기 일을 사랑하는 인물이다. 방효린은 그런 한다정을 담백하면서도 사랑스럽게 표현해 극에 온기를 더한다. 잔잔하면서도 안정적인 방효린과 이동휘의 호흡은 보는 이의 마음을 편안하게 만든다.요리가 주는 위로를 시각적으로 풀어낸 연출도 인상 깊다. 특히 김이 오르는 양파수프 한 그릇을 유독 먹음직스럽게 담아낸 장면은 군침을 자극할 정도로 강한 여운을 남긴다. 고된 하루를 버텨낸 사람이라면 누구나 공감할 법한, 조용하지만 단단한 위로가 담긴 작품이다.'러브호텔'은 익숙함에 속아 소중함을 잃은 장기 연애 커플이 폭우에 발이 묶여 우연히 들어가게 된 모텔에서 살인마를 맞닥뜨리는 이야기를 그렸다. 배우 김아영(윤하리 역)과 문동혁(강동구 역)이 호흡을 맞췄다.김아영은 이번 작품을 통해 첫 로맨스 연기에 도전했다. 지난 3월 'SNL 코리아' 하차 이후 본격적인 연기 활동에 나선 그는 '러브호텔'을 통해 또 다른 얼굴을 보여줬다. 특히 장기 연애 커플 특유의 권태와 익숙함이 뒤섞인 감정선을 섬세하게 그려내며 극의 중심을 잡았다.'러브호텔'은 30분이라는 짧은 러닝타임 안에 스릴러와 로맨스를 균형감 있게 담아냈다. 오싹할 정도로 긴장감을 끌어올리다가도, 이내 몽글몽글한 감정을 표현하며 사랑의 본질이 뭔지를 묻는다. 장르적 재미와 사랑의 온기를 동시에 잡은 작품이다.'별 하나의 사랑'은 별점 신봉자인 5성의 남자가 소개팅 앱 시스템 오류로 겨우 1점인 여자와 재난 같은 소개팅을 하며 벌어지는 얘기다. 배우 이준(이강민 역)과 배윤경(최하나 역)이 주인공을 맡았다.작품의 초반부, 소개팅 앱 오류로 만난 이강민과 최하나의 어긋난 대화와 반응이 웃음을 자아낸다. 전혀 맞지 않아 보이던 두 사람은 이야기가 전개될수록 의도치 않게 계속 부딪히며 서서히 서로의 결을 맞춰간다. 이 관계의 변화를 30분의 짧은 러닝타임 안에 담아낸 점이 인상적이다.연애 프로그램 '하트시그널'을 통해 인지도를 쌓은 뒤 2018년 배우로 데뷔한 배윤경은 '별 하나의 사랑'으로 벌써 네 번째 단막극에 도전했다. 이번 작품에서 그는 섬세한 감정 표현이 요구되는 일부 장면에서는 아쉬움을 남겼지만, 이준과 완벽한 얼굴 합을 보여줘 눈길을 끌었다.'러브 : 트랙'은 14일부터 오는 28일까지 2편씩 총 10편이 순차적으로 공개된다. 매주 일요일 오후 10시 50분, 수요일 오후 9시 50분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr