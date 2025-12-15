넷플릭스

배우 김고은이 연타 흥행에 겸손함을 보였다.지난 12일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '자백의 대가' 김고은(모은 역)을 만나 인터뷰를 진행했다. 김고은은 극 중 숏컷의 모습보다는 꽤나 머리가 긴 모습이었다. 모은의 간담 서늘한 모습은 온데간데 없고, 안경을 끼고 목도리를 한 채 동안미를 뽐낸 김고은이다.'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 전도연(윤수 역)과 마녀로 불리는 의문의 인물 김고은(모은 역), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러. 김고은은 극 중 감정이 닫힌 인물 모은을 연기했다.이날 김고은은 "작년과 올해는 기적같다. 많은 박자가 다 맞아야 연기 칭찬도, 흥행도 가능한 것이다. 작품을 연달아서 잘 만난 게 기적같고, 배우 인생에서 너무 좋다"고 운을 뗐다.그러면서 "누차 말씀드리지만 작년과 올해가 기적이었던 것이지, 작품이 연달아 잘 되는 게 쉬운 일이 아니다. 다만 자부할 수 있는 건 데뷔 때부터 지금까지 열심히는 했다. 부족한데 열심히 하는 거다. 그때의 나에게 최선을 다하자는 마음이다. 늘 마음은 똑같다"고 덧붙였다.한편 '자백의 대가'는 지난 5일 공개돼 3일 만에 220만 시청수를 기록, 비영어 시리즈 부문 글로벌 2위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr