샤이니 민호(SM엔터테인먼트 소속)가 오늘(15일) 신보 발매에 앞서 단독 팬미팅을 성황리에 마쳤다. 한편 같은 멤버인 키는 지난 6일, 이른바 '주사 이모'와 오랜 친분을 유지하며 불법 의료 시술을 받은 것 아니냐는 의혹에 휘말렸으나, 현재까지 별도의 입장을 밝히지 않고 있다. 이에 팬들은 아티스트 개인은 물론 소속사 차원의 공식적인 설명을 요구하며 목소리를 내고 있다.'2025 BEST CHOI's MINHO '(2025 베스트 초이스 민호 <아워 무비>)는 12월 13~14일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 열렸으며, 마지막 날 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE 등을 통해 동시 생중계되어 미국, 영국, 독일, 멕시코, 아르헨티나, 호주, 일본, 대만, 싱가포르 등 전 세계 팬들도 함께했다.이번 팬미팅은 'Our Movie'라는 공연명에 어울리게 오프닝 VCR을 영화관에서 작품 상영 전 송출되는 프로덕션 로고 및 에티켓 안내 영상 형식으로 선보이고, 메인 무대와 돌출 무대 사이를 레드카펫으로 연결해 공연 콘셉트를 한층 부각했으며, 팬들이 투표한 선택지에 따라 상황에 맞는 연기를 펼치는 코너, 제한 시간 동안 여러 미션을 해결하는 코너, 팬들의 질문에 답하는 코너 등을 진행했다.민호는 설렘 가득한 'CALL BACK'(콜 백), 나른하고 섹시한 무드의 'Affection'(어펙션), 쿨한 바이브의 'Round Kick'(라운드 킥), 일본 발표곡 'Romeo and Juliet'(로미오 앤드 줄리엣), 객석을 누비며 팬들과 더욱 가까이서 호흡한 'Stay for a night'(스테이 포 어 나이트) 등 솔로곡 무대와 감성적인 보컬을 녹인 델리스파이스의 '고백' 커버 무대를 꾸민 것은 물론, 상대방이 원하는 속도에 맞춰 다가가겠다는 내용의 가사와 여유롭고 에너제틱한 분위기가 인상적인 신곡 'TEMPO'(템포)도 최초 공개해 열띤 호응을 얻었다.팬들은 민호의 생일인 12월 9일을 담은 '1루를 2렇게 함께하니 좋9만', 이번 팬미팅 콘셉트를 반영한 '민호와 샤월의 MOVIE는 앞으로도 ON AIR'라는 문구를 적은 슬로건 이벤트, 첫 솔로곡 'I'm Home (그래)'(아임 홈)과 'Stay for a night' 떼창 이벤트, 핸드폰 플래시를 켜서 객석을 밝은 빛으로 물들이는 깜짝 이벤트 등을 선사해 더욱 감동적인 순간을 만들었으며, 민호는 "오늘이 여러분의 마음 한편에 행복한 추억으로 자리 잡으면 좋겠다"라는 소감으로 팬들에게 감사의 인사를 전했다.오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되는 민호 싱글 'TEMPO'는 타이틀 곡 'TEMPO'와 수록곡 'You're Right'(유아 라이트) 총 2곡으로 구성되어 있으며, 강한 이끌림으로 인해 감정의 속도가 불균형해진 민호가 시공간이 왜곡된 도심 속을 달리는 러너(Runner)로 등장하는 타이틀 곡 'TEMPO' 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시 오픈된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr