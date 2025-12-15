결국 3%대 시청률 못 벗어났는데…TOP10 티켓은 단 2장, "시즌 통틀어 가장 치열" ('싱어게인4')

사진제공=JTBC

‘싱어게인-무명가수전 시즌4’가 결승전급 패자부활전을 예고했다.오는 16일 방송되는 JTBC 예능 ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(이하 ‘싱어게인4’) 10회에서 마침내 영광의 TOP 10이 공개된다. 지난 9회 시청률은 전국 기준 3.9%로 자체 최고 시청률을 기록했지만, 전회차 3%대 시청률을 벗어나지는 못했다.18호, 19호, 26호, 27호, 28호, 37호, 59호, 65호가 TOP 10에 이름을 올린 가운데, 단 2장의 티켓이 걸린 패자부활전에 이목이 집중되고 있다. 17호, 23호, 30호, 44호, 55호, 61호, 76호, 80호는 마지막 기회인 만큼 자신이 보여줄 수 있는 최선의 무대를 선보일 예정이다. 누가 올라가도 이상하지 않을 강력한 실력자들 가운데 남은 두 자리의 주인공은 누가 될지 궁금증이 모인다.여기에 번호가 아닌 자신의 이름으로 무대에 오르는 TOP 10 ‘명명식’도 기대를 높인다. 관객들의 뜨거운 환호 속 이름을 내건 무대는 또 어떤 감동을 자아낼지 기다려진다.제작진은 “시즌 통틀어 가장 치열했던 패자부활전이다. 마지막까지 온 힘을 다한 감동의 무대를 기대해 달라”고 전했다. 이어 “TOP 10이 처음으로 관객 앞에 선다. 거를 무대가 하나도 없을 정도의 레전드 무대가 펼쳐졌다. 또 시즌4에서는 현장 관객 투표가 처음으로 가동된다”라면서 “TOP 10이 완성한 무대, 새로워진 룰들이 도파민을 자극시킬 것”고 전했다.‘싱어게인4’ 10회는 이날 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr