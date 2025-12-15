사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

배우 현빈이 우민호 감독과 영화 '하얼빈' 이후 두 번째 호흡을 맞춘 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'를 선보인다. 사생활로 세간을 놀라게 했던 배우 정우성도 이 작품으로 본격 복귀한다. 정우성은 사적 이슈에 대해서는 함구하며 작품 이야기에 집중했다.15일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우가 참석했다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈 분)와 그를 추적하는 검사 장건영(정우성 분)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기. 영화 '하얼빈', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 연출한 우민호 감독의 작품이다.우민호 감독은 화려한 캐스팅 비결로 "운이다"라고 말해 모두를 웃게 했다. 이어 "내가 여태까지 했던 작품 중 가장 재밌게 찍었다. 제 작품 중에 가장 재밌을 것 같다"고 자신감을 보였다.연출 포인트에 대해서는 "배우를 믿었다. 배우들이 그 시대 욕망과 광기를 제대로 시청자들에게 전달할 수 있을 거라 믿었다. 제 믿음을 현장에서 배우들에게 보여주는 게 제 연출의 키였다"라고 밝혔다. 이어 "격동과 욕망의 시대인데, 지금과 별반 다르지 않고 유사하다는 걸 직접적으로 느낄 수 있을 거다. 과거와 지금을 비교해보며 보는 것도 좋을 것"이라고 관전 포인트를 짚었다.주로 영화를 찍어왔던 우민호 감독은 "OTT 시리즈라고 해서 영화와 별 차별을 두진 않았다. 전작들만큼, 전작들 이상의 완성도로 찍었다. 6부를 찍어야 해서 분량이 많았기 때문에, 선택과 집중을 했다"고 말했다.현빈은 중앙정보부 과장 백기태 역을 맡았다. 현빈은 "OTT 플랫폼을 통해 전 세계 시청자를 만날 기회가 생겨 기대되고 설렌다"고 공개 소감을 밝혔다. 이어 "전작이었던 '하얼빈'을 우민호 감독님과 함께하면서 감독님에 대한 신뢰가 많아졌다. 감독님은 배우의 새로운 능력을 꺼내주는 능력이 있다. 배우로서 그런 감독과 작업한다는 것은 기쁜 일"이라고 말했다.'하얼빈'은 독립운동가 안중근 의사의 이야기를 다룬 작품. 현빈은 "전작은 우리나라 역사의 아픔을 다루는 작품이라 연기하면서 무게감, 압박감이 있었다. 이번 작품은 가상의 캐릭터와 이야기로 하는 작품이다. 그런 면에서 또 다른 기대감, 재미가 있었다"며 "픽션이 가미돼 있어 이야기가 훨씬 풍부해졌고, 앞으로의 이야기가 궁금해지는 작품이었다. 열려 있어서 감독님과 함께 마음대로 만들어가는 재미가 컸다"고 말했다. 현빈과 두 번째 호흡을 맞추게 된 우민호 감독은 "서로 눈치 볼 필요 없이 재미있게 찍었다"고 전했다.'백기태의 욕망'에 대해 현빈은 "백기태가 끝까지 저돌적으로 가는 욕망은 어디서 나왔을지 찾아보고 고민해봤다. 기태는 어릴 때부터 결핍, 불안함이 있었기 때문에, 험한 세상을 살아가면서 다시 돌아가고 싶지 않다는 마음, 다시 느끼고 싶지 않다는 마음이 있었을 것이다. 부와 권력이 정의가 되는 시대에서 살아남아야 한다는 지점을 좇은 것 같다"고 말했다. 또한 "개인적 욕망뿐만 아니라 가장으로서 책임감도 있었을 거 같다"고 해석했다.현빈은 작품을 위해 벌크업도 했다고. 그는 "'하얼빈'을 할 때 감독님은 '근육이 없었으면 좋겠다'고 해서 근육도 살도 뺐다. 그 다음 작품인 '메이드 인 코리아'에서는 그때를 기준으로 13~14kg가 불어있다"고 설명했다. 증량한 이유에 대해서는 "중앙정보부라는 최고의 권력 기관에 속해있는 한 사람이다. 중앙정보부라는 위압감이 이 사람 자체로 보였으면 좋겠다고 생각해서 벌크업하고 운동도 하며 근육을 붙였다. 식단은 다른 작품의 다른 캐릭터보다는 편하게 했다"고 밝혔다. 또한 "제가 배우 생활하면서도 연기했던 캐릭터 중에 몸이 가장 크다. 지금도 (극 중 몸집과) 거의 비슷하다"고 했다.정우성은 부산지방검찰청 소속의 집념 있는 검사 장건영을 연기했다. 그는 "집요하다는 것은 또 다른 말로 고집스럽다는 것이다. 자기 일을 고집스럽게 끝까지 하겠다는 집념의 사나이"라고 캐릭터를 소개했다. 이어 "용기 있고 도발적인 작품이라 생각했다. 시대물을 다룰 때 실제 사건을 다루면 거리감이 들고 조심스러운데, '메이드 인 코리아'는 실제 사건 안에 가상의 인물을 넣어 완벽한 상상의 이야기로 끌고 가더라. 배우로서 캐릭터를 디자인하는 데 엄청난 용기와 상상력을 제공해줘서 재미있는 작업이었다"라고 말했다.정우성은 지난해 말부터 '문가비 아들의 친부'부터 '혼인신고'까지 여러 사생활 이슈로 대중을 놀라게 했다. 이와 관련한 질문에 정우성은 "오늘은 '메이드 인 코리아'를 위해 여러 배우들이 모인 자리라 제 사적인 소회나 변화에 대해 길게 말씀드리지 못하는 부분에 대해서는 이해 부탁드린다"라고 답했다.우도환은 백기태의 동생이자 육사 출신 군인 장교 백기현 역을 맡았다. 캐릭터에 대해서 "형을 사랑하면서도 뛰어넘고 싶어 하고, 스스로 자신의 길을 개척하고 싶은 욕망을 가진 캐릭터"라고 설명했다. 이어 "가장 중점적인 건 가족을 사랑하는 마음을 잘 표현하는 것이었다. 그래서 감독님과 많이 상의했다. 너무 괴로워하면 약해 보일 수 있고 너무 표현 안 하면 시청자들이 기현의 심리를 모르기 때문이다. 또한 직업이 군인이라 말투를 부드럽기보다 딱딱하게 가져가려고 했다"라고 연기 포인트를 전했다.우도환은 현빈, 정우성과 함께한 촬영 소감도 밝혔다. 그는 "정우성 선배님을 처음 봤을 때 '열심히 하겠다'고 했더니 '재밌게 해라'고 하시더라. 현빈 선배님은 선배님 캐릭터뿐만 아니라 기현 캐릭터에 대해서도 무언가를 같이 찾아주시려고 노력한다"며 고마워했다. 이어 "선배님에게 많이 배우고 있다. 감사하다"고 고백해 두 선배를 웃게 했다.서은수는 부산지방검찰청 수사관 오예진을 연기했다. 서은수는 "사회 초년생이고 여성 검사가 없던 1970년대의 수사관이다. 장건영 검사의 불타는 열정을 보고 검사라는 꿈도 생기고 성장하는 인물이다"라고 캐릭터를 소개했다.극 중 뽀글뽀글한 파마머리는 오예진의 트레이드 마크. 서은수는 "분장부터 시작해 모든 게 오예진이 될 수 있도록 만들어주셨다. 가면을 쓰고 연기하러 가는 느낌이어서 자신감이 있었다"라고 말했다. 이어 "헤어도 감독님이 좀 더 예진이 같은 스타일에 대한 아이디어를 주셨다. 2시간 정도 머리를 말았다"고 비하인드를 전했다.원지안은 일본 야쿠자 '이케다' 조직의 실세이자 로비스트 이케다 유지 역으로 출연했다. 원지안은 "이케다 유지는 오사카 야쿠자 조직의 2인자다. 1인자가 되고 싶어 권력을 갖고 싶어 하는 인물이다. 그러면서 백기태와 동업하게 된다"라고 설명했다.원지안은 베테랑 선배들과의 작업 소감을 밝혔다. 그는 "선배님들 한 분 한 분 다 인상적으로 기억에 남아있다. 특히 현빈 선배님의 경우 그 시대를 사는 백기태를 만나고 있는 기분이었다. 내 앞에 있는 백기태를 관찰하고 반응하기만 하면 됐다"고 말했다. 고급 요정의 마담 배금지 역의 조여정과의 일본 촬영에 대해서는 "일본에서 촬영할 때 여정 선배님한테도 도움을 많이 받았다. 일본에서 첫 촬영이라 많이 긴장했는데, 여정 선배님을 만나 연기적으로도 많은 얘기를 나누고 선배 배우로서 이야기도 많이 해주셨다. 따뜻했고 오래 뵙고 싶은 선배님이다"라고 전했다.이외에도 배우 정성일, 강길우, 노재원, 박용우 등이 출연해 서사를 촘촘히 메우고 이야기의 깊이를 더한다.'메이드 인 코리아' 1회와 지난 10월 공개됐던 넷플릭스 영화 '굿뉴스'는 모두 공교롭게도 1970년에 일어났던 일본항공 351편 공중 납치 사건, 일명 '요도호 사건'을 모티브로 했다.우민호 감독은 "회차마다 다른 사건을 배경으로 하고 있다. ('굿뉴스'와 소재가 같다는 것에) 큰 부담감은 없었다. 변성현 감독의 '굿뉴스'가 좋은 작품이라는 얘길 많이 들었지만, 저는 본 적 없다. 나중에 기회 된다면 볼 거다"라고 말했다. 그러면서 "('굿뉴스'를 안 봤기 때문에) 차별점에 대해 말씀드리긴 곤란하다. 그 작품을 보신 분들이 비교하며 보면 재밌지 않을까 생각한다"며 "'메이드 인 코리아'의 1화가 좀 더 장르적인 느낌이라고 들었다"고 했다. 제작비가 700억이라는 소문에 대해서는 "제작비가 얼마라고 말하긴 어렵다. 하지만 좀 들어간 건 사실이다"라고 설명했다.현빈에게 이번 작품은 국내외로 크게 흥행한 '사랑의 불시착' 이후 첫 드라마. 현빈은 "기대를 너무 크게 해도 안 되지만, '사랑의 불시착'만큼 갔으면 좋겠다"며 흥행을 기대했다. 우도환은 "시즌1을 보면 시즌2를 보고 싶다고 생각할 것"이라고 말했다. 강길우는 "더운 날, 추운 날 가리지 않고 열심히 찍었다. 작품의 에너지를 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.'메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 12월 24일 2개, 12월 31일 2개, 1월 7일 1개, 1월 14일 1개, 총 6개의 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr