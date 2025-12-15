사진=텐아시아DB

서은수가 분장 등으로 '메이드 인 코리아' 캐릭터 몰입에 도움을 받았다고 밝혔다.15일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 제작발표회가 열렸다. 우민호 감독과 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우가 참석했다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈 분)와 그를 추적하는 검사 장건영(정우성 분)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기. 영화 '하얼빈', '남산의 부장들', '내부자들' 등을 연출한 우민호 감독의 작품이다.현빈은 중앙정보부 과장 백기태 역을 맡았다. 정우성은 부산지방검찰청 검사 장건영을 연기했다. 서은수는 장건영과 범죄 카르텔을 쫓는 부산지방검찰청 수사관 오예진으로 분했다.서은수는 "사회 초년생이고 여성 검사가 없던 1970년대의 수사관이다. 장건영 검사의 불타는 열정을 보고 검사라는 꿈도 생기고 성장하는 인물이다"라고 캐릭터를 소개했다.극 중 뽀글뽀글한 파마머리는 오예진의 트레이드 마크. 서은수는 "분장부터 시작해 모든 게 오예진이 될 수 있도록 만들어주셨다. 가면을 쓰고 연기하러 가는 느낌이어서 자신감이 있었다"라고 말했다. 이어 "헤어도 감독님이 좀 더 예진이 같은 스타일에 대한 아이디어를 주셨다. 2시간 정도 머리를 말았다"고 비하인드를 전했다.'메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 12월 24일 2개, 12월 31일 2개, 1월 7일 1개, 1월 14일 1개, 총 6개의 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr