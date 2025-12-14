사진=텐아시아DB

사진=KBS2

'1박 2일' 멤버들이 정신을 쏙 뺏어가는 마성의 복불복 신세계를 경험한다. 앞서 지난해 '1박 2일'에 합류해 약 1년간 고정 멤버로 출연했던 조세호가 '조폭 연루설'에 휘말린 뒤 최근 자진 하차를 선언했다.14일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 경상북도 안동시에서 펼치는 '양반과 머슴' 두 번째 이야기가 공개된다.양반과 머슴으로 신분이 나뉜 '1박 2일' 팀은 선성현문화단지의 관아에서 신분제 사회의 최고 존엄인 왕 선정에 나선다. 수라상이 걸린 파격적인 신분 상승에 머슴 멤버 김종민, 딘딘, 유선호는 의욕을 불태우지만, 머슴은 왕이 될 기회조차 없다는 고지에 또 한 번 엄격한 신분의 벽을 느끼고 울분을 터뜨린다.김종민, 딘딘, 유선호는 각자의 양반 멤버들이 왕위에 오를 수 있도록 치열한 미션을 거듭한다. 특히 신문물을 이용한 신상 복불복을 마주한 김종민은 "'1박 2일'이 이렇게 발전했다"라며 감탄과 동시에 혼란에 빠진다. 김종민은 2007년 시작된 '해피선데이-1박 2일 시즌1'부터 현재까지 고정 출연을 이어오고 있는 최장수 멤버다.역대급 난도의 복불복에 다른 멤버들도 "육안으로는 아예 모른다", "맞히면 형이 신이다"라며 혀를 내두른다. 1/5의 확률에도 성공했던 자타공인 복불복 마스터 김종민이 과연 처음 보는 미션까지 뚫을 수 있을지 이목이 쏠린다.그런가 하면 머슴 간 대결에서는 김종민이 몰아치는 파상 공세를 버티다 순간 어지러움에 혼절하는 사태가 벌어진다. 쓰러진 김종민은 눈물까지 고인 채 "나 기절했어. 진짜 뿅 갔어"라며 허탈한 웃음을 보인다. 궁금해진 양반 멤버들도 직접 미션에 도전해보는데, 이내 김종민과 똑같은 증상을 호소하며 주저앉는다.과연 멤버들의 혼을 쏙 빼놓은 마성의 미션들은 무엇일지, 머슴들에게는 다시 신분 상승의 기회가 올 것인지 14일 오후 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr