사진 = SBS '모범택시3' 캡처

이제훈이 최종 빌런으로 등장한 음문석을 응징하며 15년 미제 살인 사건을 해결했다.지난 13일 밤 9시 45분 방송된 SBS '모범택시3'(연출 강보승/극본 오상호)회에서는 김도기(이제훈 분)를 비롯해 무지개 운수 히어로즈가 15년 전 진광대 배구부 박민호(이도한 분) 사망 사건의 진실을 밝히고 그 배후이자 최종 빌런인 천광진(음문석 분)을 응징하며 사건의 매듭을 지은 모습이 그려졌다.이날 방송에서 과거 진광대 초대 이사장의 손자였던 천광진은 배구부를 후원하며 박민호를 포함한 선수들을 관리했으나 박민호가 이 후원이 승부조작을 위한 것임을 알아차리고 경찰에 신고하려 하면서 비극이 시작되었다.천광진은 박민호에게 "누가 그걸 믿어 너랑 나 친한 거 다 아는데 만약 신고했다고 치자 너도 공범이다"라고 협박했고 승부조작에 가담한 조성욱(신주환 분)과 임동현(문수영 분)을 언급하며 박민호의 입을 막으려 했다. 박민호가 자신도 처벌을 받겠다며 임동현을 설득해 함께 경찰서에 가자고 권유했지만 임동현은 박민호의 말을 무시했다.모든 상황을 지켜보던 천광진은 박민호에게 배구공을 내던진 후 각목으로 사정없이 폭행했고 임동현에게도 폭행을 사주했다. 치명상을 입고 힘겹게 체육관을 벗어난 박민호는 뒤따라온 천광진이 운전하는 차에 치여 결국 사망했다.지레 겁을 먹고 현장에 도착한 임동현이 울부짖었지만 천광진은 "무슨 소리냐 박민호 아까 라커룸에서 싸우고 나갔잖냐 왜 경찰에 신고하려 하냐 네가 때려놓고 그러냐"며 임동현에게 누명을 씌우고 입을 단속했다. 천광진은 임동현과 조성욱에게 "앞으로 너희들 인생 형이 확실히 책임져줄게"라고 약속한 뒤 조성욱과 함께 박민호의 시신을 조모의 묘에 유기하며 사건을 은폐했다. 이후 천광진은 아들의 시신도 찾지 못해 울부짖는 박민호의 아버지 박동수(김기천 분)를 비웃으며 박민호와 같은 수법인 트럭으로 들이받아 죽이려 시도하면서 모든 진실을 묻으려 했다.김도기와 무지개 운수는 사건을 추적하며 조성욱과 임동현 외에 배후에 또 다른 가해자가 있음을 간파했다. 이 와중에 박민호의 시신이 발견되자 천광진은 이 일에 동조했던 임동현을 고문하고 조성욱을 압박했다. 하지만 천광진의 목적은 단지 사건을 알고 있는 두 사람을 살해하고 부검을 마치고 옮겨지던 박민호의 시신까지 탈취해 진실을 완전히 사라지게 만드는 것이었다. 안고은(표예진 분)에게 이 소식을 접한 김도기는 "이건 의도적 살인이다"며 "그리고 박민호의 시신 탈취까지 모두 동일인의 짓이다"라고 추정하며 박동수가 위험하다고 직감했다.천광진은 박동수를 찾아가 "이 정신으로 민호를 찾을 리가 없는데 누가 도와주는 사람이 있구나"라며 박동수의 조력자가 김도기임을 알아챘고 박동수를 구하기 위해 등장한 김도기와 마주했다. 천광진은 "뒤에서 이 할배 돕는 소녀시대가 너냐 노망난 늙은이한테 얼마 받았냐 내가 훨씬 많이 줄 수 있는데"라며 조롱을 던졌고 박동수를 겨우 구한 김도기에게 휴대전화를 남겨 그를 서바이벌 게임으로 끌어들였다. 천광진은 김도기를 '투견'으로 만들어 그의 목숨을 건 게임을 해외 다크웹 방송을 통해 도박판으로 만들었다.김도기는 모든 라운드를 클리어하고 안고은의 도움으로 방송실에 있는 천광진을 찾아내 제압하는 데 성공했다. 천광진은 "아파서 병원에 가야 한다"며 고통을 호소했지만 김도기는 "네가 차로 들이받았던 박민호 아버지 박동수씨도 그랬을 거다"녀 "그때 넌 어떻게 했었냐 혹시 그냥 구경했었냐"라고 응징했다.천광진은 "어차피 죽일 거잖아"라며 광기를 드러내는가 하면 "있지 너 너는 기억해야지"라고 소리쳤다. 결국 김도기는 천광진에게 박민호의 아버지가 매일 아들을 기억하기 위해 뒤집었던 모래시계를 보여주며 "이 모래알이 떨어질 때까지 잘 생각해 봐 세상에 네놈을 제대로 기억해 주는 단 한 명이라도 있는지"라고 마지막 질문을 던졌고 천광진을 매장하며 복수 대행을 마무리했다.김도기가 무사히 찾아낸 박민호의 시신은 아버지 박동수에게 돌아갔고 아들에 대한 기억을 온전히 되찾은 박동수는 정성철에게 전화를 걸어 "아들 박민호 마지막 가는 길 형님이 직접 배웅하셔한다"는 정성철의 말과 함께 무사히 아들의 유골을 안고 박민호가 생전 좋아했던 곳으로 향했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr