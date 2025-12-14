사진=손태영 유튜브

배우 손태영이 남편 권상우를 향한 사랑을 드러냈다.13일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '분주한 손태영 연말 vlog (시어머니 생신, 풀메이크업하고 경매파티, 룩희 감동편지)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 아들 룩희 학교 갈라 파티에 참석하기 위해 헤어, 메이크업을 받았다. 장학금 마련 위한 파티 규모에 놀란 그는 미국 문화에 푹 빠진 모습이었다.땡스 기빙 데이(Thanksgiving Day, 추수감사절)를 맞이하며 어른이들이 소고기를 굽는 사이, 룩희와 리호는 티격태격 남매 케미를 보여 웃음을 선사했다.록희는 여동생을 놀렸고, 리호는 " 오빠보다 호기심이 많은 거다. 그게 내 장점"이라며 지지 않는 모습을 보였다.룩희는 손태영에게 손 편지를 쓰기도 했다. 그는 "미국에서 혼자 다 책임지면서 학교 라이드 축구 공부까지 매일 도와줘서 정말 고마워 엄마 덕분에 미국에서 살 수 있어. I love you and happy thanksgiving"이라고 감사 표현을 했고, 손태영은 "아이들 케어하는 힘이 생긴다"며 감동했다.손태영과 식사하던 절친은 "유튜브 영상을 보면 남편(권상우)이 너를 사랑하는 게 눈에 보이더라"며 부러움을 드러냈다. 영상 속 권상우가 꿀 떨어지는 눈빛으로 아내를 바라보는 장면이 여러 번 포착됐던 것.절친은 "카메라로 보면 사람 쳐다보는 눈빛 같은 게 자세히 보인다"고 이야기했다. 이에 손태영은 "나이가 드니까 점점 더 그러는 것 같다. 애들도 많이 컸고, 여유도 생기니 서로를 더 바라보게 되더라"고 말했다.아이들 교육 때문에 기러기 부부가 된 두 사람. 손태영은 "어찌 됐든 우리는 좀 떨어져 있으니까, 만나면 반갑고, 갈 때 되면 더 좋다"며 너스레를 떨었다. 그러면서 "우린 결혼 후에도 촬영 때문에 보통 부부보다 떨어져 있는 시간이 많았다. 그래서 만나면 더 반가운 것"이라고 덧붙였다.손태영은 "남편은 제일 친한 친구면서, 서로 화풀이도 하고, 다시 화해하기도 한다. 없어선 안 될 베스트프렌드"라며 권상우를 향한 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr