1977년생 전현무와 1992년생 곽튜브가 1993년생 댄서 가비와 함께 인제와 홍천의 숨은 '여행 맛집'을 발굴하는 먹트립으로 시청자들에게 식도락의 기쁨을 안겼다.12일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 9회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 가비가 인제&홍천 일대를 누비며 '여행하다 들리는 맛집' 특집 먹트립을 펼쳤다. 이들은 '시청자계획'으로 찾아간 '옛날 막국수'부터 무쇠팬에 투박하게 올려 나오는 '고등어 두부구이', 친구 집에 초대받은 듯한 양옥집 식당의 '고추장 돼지갈비'까지 섭렵하며 시청자들의 식욕을 단숨에 깨웠다.이날 전현무-곽튜브는 홍천으로 향하던 중 인제에서 발걸음을 멈추고 즉석에서 '시청자계획' 맛집으로 방향을 틀었다. 오후 4시 반에 문을 닫는 맛집에 4시에 도착해 가까스로 촬영 허락을 받은 두 사람은 식당 벽면을 가득 채운 이병헌, 박찬욱 감독 등 유명인들의 사인을 보자마자 "이미 스타 맛집이잖아?"라며 놀라워했다. 이어 '100%' 감자전과 막국수를 맛본 두 사람은 극찬을 터뜨리며 먹방을 펼쳤다.첫 끼부터 '대성공' 먹방을 완성한 뒤, 전현무는 "오늘 '먹친구'는 춤을 굉장히 잘 춘다. 힌트 끝!"이라며 유난히 짜게 굴었다. 곽튜브는 황당해하면서도 "춤 잘 추는 친구는 가비밖에 모른다"더니 정작 가비에게는 "안녕하세요, 미미미누씨!"라고 엉뚱하게 인사해 현장을 초토화했다. 반갑게 인사한 가비는 곧 먹을 음식의 메인 재료가 '고등어'라고 하자, "고등어 너무 좋아한다. 꿈에도 나올 정도"라며 미(味)친 텐션을 폭발시켰다.식당에 자리 잡은 세 사람 앞에 무쇠팬에 얹어진 '고등어 두부구이'가 등장했다. 전현무는 '고등어 두부구이'의 특별한 비주얼에 "이건 대한민국에서 이 집 밖에 없겠다. '전현무계획' 사상 제일 특이해!"라며 '동공 확장'을 일으켰다. 사장님이 직접 짠 들기름을 팬에 두르고, 직접 농사지은 재료로 만든 밑반찬을 세팅해주자 세 사람은 비지찌개까지 더해 춤이 절로 나는 만족감을 드러냈다.행복한 먹방 뒤, 차로 이동하던 중 전현무는 가비에게 "걸그룹 최고의 춤꾼은 누구냐?"고 기습 질문했다. 가비는 잠시 고민하다 "트와이스 지효"를 꼽으며 "그분은 무대에서 내뿜는 에너지가 정말 남다르다"고 극찬했다. 뒤이어 허허벌판에 잠시 정차한 세 사람은 가비가 단 3분 만에 만든 '전현무계획' 트로트 로고송 안무로 즉석 MV를 촬영하며 흥이 폭발하는 시간을 보냈다.마지막 코스는 홍천강 앞 화로구이 맛집이었다. 여기서 세 사람은 특별한 '장'으로 만든 '고추장 돼지갈비', 된장 소면을 영접해 먹텐을 폭발시켰다. 그러던 중, 전현무는 "안무 짜는데 시간이 얼마나 걸리느냐?"고 물었고 가비는 "보통 3일 안에는 완성한다. 'Whiplash' (목 잡는) 안무는 놀면서 30분 만에 나왔다"고 해 놀라움을 안겼다.이야기는 자연스럽게 '자녀 계획' 주제로 넘어갔다. 가비는 "저는 자녀를 5명 낳고 싶다. 그런데 사실 불가능하다"고 말했다. 이에 혼전임신으로 결혼한 '새신랑' 곽튜브는 "축복은 갑자기 다가오는 거야~"라며 가비를 응원(?)했고, "사실 우리 부부는 원래 내년 5월에 결혼식하고 허니문 베이비를 계획했었다"고 털어놨다. 가비는 다시 전현무에게 "자녀 계획이 어떻게 되냐?"고 물었고, 전현무는 "뭐가 있어야 자녀를 갖지"라며 웃었다.그러면서도 그는 "나의 판타지는 딸"이라고 고백했고, 곽튜브는 "현무 형 닮은 딸은 눈이 정말 예쁠 것 같다"고 해 분위기를 훈훈하게 만들었다. 전현무는 "내 눈 닮은 딸이면 내가 씹어 먹지"라며 '어깨뽕'을 세웠고, 곽튜브는 "칭찬을 하면 바로 극상으로 가는 스타일"이라고 받아쳐 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr