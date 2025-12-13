이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

가수 조째즈가 에드워리와 변요한과의 특급 인연을 자랑했다.13일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 조째즈는 두 사람과의 특별한 친분을 소개했다.이날 방송에서 에드워드 리는 조째즈를 보고 반가워했다. 그는 "우리는 오랜만에 보는 거다"고 말했고, MC 김주하가 "아는 사이냐"고 묻자 조째즈는 "제가 운영하는 바에 놀러 오셨다. 그때 변요한 배우와 함께 촬영하고 계실 때라 같이 놀러오셔서 한잔했던 기억이 있다"고 친분을 밝혔다.문세윤이 "조째즈가 가수인 걸 알았냐"고 묻자 에드워드 리는 "한번 노래하는 걸 봤는데 너무 잘 하더라"고 칭찬했다. 조째즈 또한 "셰프님 하고 술도 한잔하면서 시간을 보냈지만 의외의 노래 실력을 가지고 계신다"며 에드워드리의 숨겨진 노래 실력에 대해 언급했다.한편 변요한은 13일 개인 계정에 자필 편지를 올리며 티파니와의 열애를 인정하는 글을 올려 많은 관심을 받고 있다. 티파니 역시 같은 날 개인 계정을 통해 "현재 좋은 마음으로 한 분과 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다"며 변요한과의 열애를 인정했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr