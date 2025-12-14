사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
'전지적 참견 시점' 전종환이 자가 마련에 아내 문지애 지분이 크다고 고백했다.

13일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 MBC 아나운서 부장 전종환, 방송인 김대호가 출연했다.

이날 전현무는 쉰 목소리로 오프닝을 진행해 눈길을 끌었다. 그는 "감기 때문에 목이 안 좋다. 이분들 빛나게 해드리려고 그런 게 아닌가 싶다"며 전종환, 김대호를 소개했다.
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
전현무는 전종환과의 인연에 대해 "2005년에 MBC 아나운서 시험을 봤다. 오상진, 전종환이 붙고 나는 떨어졌다. 면접관이 손석희 국장이었는데, 내가 마음에 없는 게 느껴졌다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

전종환은 "전현무가 인사과 직원인 줄 알았다"면서 "나중에 "나는 '섹션' 리포터로 나가고, 전현무는 '연중' 리포터로 나와서 현장에서 본 적이 있다. 그는 '너무 답답하다. 빨리 성장하고 싶다'고 하더라"며 야망캐 시절의 모습을 폭로했다.

전현무는 "리포터는 손만 나가는데, 한 컷이라도 나오려고 얼굴을 들이밀었다"고 고백했다. 전종환은 "남달랐다. 시대를 앞서간 면이 있다"며 미소를 지었다.
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
21년차 직장인인 전종환은 3년차 MBC MBC 아나운서실 2팀 부장을 맡고 있다. 현재 살고 있는 서울 자가를 공개한 그는 "최근 이사했는데, 문지애 지분이 크다. 그래서 아내가 집 주요 공간을 차지하고, 나는 문간방을 쓴다"고 토로했다.

침대가 두 개 놓여진 침실도 이목을 집중시켰다. 각 침대를 쓴다고 고백한 그는 "내가 아들과 한 침대에서 잔다. 불편하시다고 혼자 주무신다. 대장부 같은 면이 있으시다"고 높임말을 사용, 지분 차이가 만든 서열을 드러내 폭소케 했다. 이후 문지애는 남편에게 "코를 너무 많이 곤다"고 지적해 눈길을 끌었다.
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
사진=MBC '전지적 참견 시점'
한편, 전종환은 10분가량의 라디오 뉴스 출연료가 회당 5,000원이라고 밝히며 "팩트지만, 우리가 불쌍하게 일하는 건 아니다. 회사 월급도 따로 나오고. 출연료로 가치를 판단할 수 없는 부분이 있다. 오해하지 않으면 좋겠다"고 강조했다.

이에 프리선언을 했던 전현무는 "내가 '스타 골든벨' 나갈 때 18,000원을 받았다. 그걸 얘기했더니 연예인들이 재밌어하더라"고 설명했고, 김대호는 "다시 돌아가고 싶진 않다. 한 번 지나온 인생을 되돌아보냐"며 소신을 드러냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지