이호선과 김지민이 역대급 불륜 남녀들의 선 넘는 사연에 한탄과 분노를 터트린다.13일 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다'에는 욕망의 노예가 된 불륜 남녀들의 '도 넘은 사연'들이 등장한다.이날 이호선과 김지민은 상식적으로 도저히 납득 불가한 강적 불륜 당사자들의 사연에 "눈 뜨고 이걸 봐줘야 하나 싶을 정도"라며 혀를 내두른다. 급기야 김지민은 "뭔 X소리야 이게!"라고 울컥하며 극단적 감정 토로까지 서슴지 않는다. 팩폭 명언 달인으로 등극한 이호선 역시 "남은 인생 재 맞아라!"라고 분노를 참지 못하는 것. 김지민이 "'이호선의 사이다' 하면서 성질이 더 더러워졌다"라는 웃픈 고백까지 더한 가운데 또 어떤 사연이 전해질지 궁금증을 모은다.이어 김지민은 '업소는 불륜이 아니라고 말하는 남편' 사연을 듣던 중 '몸 바람과 마음 바람 중 무엇이 더 최악이냐'라는 '이호선의 사이다'다운 돌직구 질문을 받자 "마음 바람은 용서할 수 있어도 몸 바람은 안 된다"라고 단호한 입장을 밝힌다. 김지민은 "마음 바람은 다시 나에게로 돌려놓을 자신이 있다. 마음 정도야 나도 가끔 잘생긴 남자 보면 그럴 때가 있다"라고 솔직하게 고백해 웃음을 자아낸다. 하지만 김지민은 "몸 바람은 그 사람과 살이 맞닿고. 너무 너무 싫다"라고 진저리를 친다.이에 대해 이호선은 상담가다운 깊이 있는 분석으로 '몸 바람'이 왜 관계에 가장 치명적인 상처를 남기는지 본질을 짚고, 현장의 엄지척을 끌어낸 한 줄 사이다를 던진다. 매회 통쾌한 명언 제조를 남기고 있는 이호선의 솔루션은 무엇이었을지 호기심을 높인다.제작진은 "이번 회차에서는 살면서 절대 마주하고 싶지 않은 불륜 유형들이 총집합한다"라며 "사연들을 연기하며 함께 분노하고 공감하는 이호선·김지민의 솔직하고 직설적인 사이다 상담이 토요일 오전을 속 시원하게 만들 것"이라고 전했다.SBS Plus '이호선의 사이다' 3회는 이날 오전 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr