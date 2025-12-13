사진=JTBC

김남일이 위험한 발언으로 중계석을 술렁이게 한다. 앞서 그는 2007년 12월 아나운서 김보민과 결해 연예계 대표 '잉꼬 부부'로 꼽힌다.12월 14일 방송되는 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(이하 '뭉찬4') 36회에서는 이동국의 '라이온하츠FC'와 구자철의 'FC캡틴'의 맞대결이 그려진다. 이런 가운데 중계석에서는 두 팀의 축구 경기 못지않게 팽팽한 안정환, 김남일의 신경전이 치열하게 전개될 예정이다.중계석에서 만난 안정환과 김남일 사이에 심상치 않은 기류가 흐른다. 지난 경기에서 드디어 안정환의 'FC환타지스타'를 상대로 승리를 거둔 '싹쓰리UTD'의 김남일이 행복한 표정을 숨기지 못한 것. 안정환은 "이제 리그 중에 제일 무서운 팀이 '싹쓰리'"라며 싹쓰리 PTSD를 호소한다.안정환은 경기에서는 패배했지만, 중계석의 설전에서는 지지 않는다. 특히 김남일이 촬영일 기준 결혼을 3일 앞두고 있던 'FC캡틴' 최낙타의 투혼을 보며 "결혼을 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠다. 아직 시간이 있기 때문에"라는 발언을 꺼내 안정환에게 약점을 잡힌다. 이에 안정환은 해당 발언에 선을 그으며 "저는 너무 축하드려요. 잘한 결정이에요"라고 말해 김남일을 궁지에 몰리게 한다.계속되는 신경전 끝에 김남일은 감정이 폭발한다. 이에 김남일이 선배이자 형인 안정환에게 갑자기 반말로 "사람이 왜 그러냐, 진짜"라고 받아치며 중계석의 긴장감은 절정에 달한다. 과연 두 사람의 설전이 어디까지 이어질지 궁금증이 더해진다.숨 막히는 중계석 신경전만큼이나 '라이온하츠FC'와 'FC캡틴'의 경기 결과에도 관심이 쏠린다. 후반기 하위권을 벗어나지 못하고 있는 두 팀 중 첫 승을 쟁취할 팀은 어디일지 오는 14일 일요일 저녁 7시 10분 방송되는 '뭉찬4'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr