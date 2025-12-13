SNS

있지 유나가 요즘 유행하는 퍼자켓을 입었다.최근 유나는 자신의 계정에 여러 장의 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 유나는 브랜드 S사의 퍼 재킷을 입고있다. 가격은 30만 8000원으로 알려져있다.소프트하게 믹스된 투 톤 컬러가 매력적이다. 리얼 퍼와 비교해도 고급스러운 에코퍼로 제작되었고 매트한 질감의 풍성한 퍼가 옷에 볼륨감을 준다.한편 있지는 지난달 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 새 미니 앨범 타이틀곡 ‘TUNNEL VISION’으로 1위 트로피를 들어올렸다. 해당 방송에서 ITZY는 “재계약 이후로 받는 음악방송 첫 1위다. MIDZY(팬덤명: 믿지)가 우리에게 1위를 안겨주고 싶어하는 마음을 알기에 더욱 의미가 있고, 사랑하는 MIDZY 덕에 ITZY로 자부심 갖고 열심히 활동할 수 있는 것 같다. 늘 감사하고 좋은 모습 보여드리는 ITZY가 되도록 하겠다. MIDZY 사랑해!”라고 소감을 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr