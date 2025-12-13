사진=텐아시아DB

사진=KBS2

잔나비 최정훈의 형 최정준이 '불후의 명곡'에 은혜를 갚기 위해 출연을 결정했다고 밝혀 눈길을 끈다. 최정훈은 한지민과 공개 연애 중이다.KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(13일) 방송되는 735회는 '2025 송년 특집-패밀리 보컬 대전' 특집이 전파를 탄다.이날 잔나비와 최정훈의 형 최정준은 이른바 '삼나비'를 결성한다. 최정준은 잔나비의 보컬 최정훈의 친형이자 매니저로, 팬들 사이에서 '제3의 훈남 멤버'로 통한다.최정준은 출연을 결정한 이유로 "'불후' 덕분에 오늘의 잔나비가 있다고 항상 생각했는데, '이 은혜를 어떻게 갚을까' 하다가 큰맘 먹고 나오게 됐다"라고 말해 눈길을 끈다. 이어 "(출연 결정 이후) 한 달 동안 잠을 못 잤다. 매일 밤 제작진에게 전화해서 '한 번만 살려달라고 할까' 고민했다"라고 고백해 웃음을 자아낸다. 그러면서도 "아직도 제가 여기 있는 게 믿기지 않는다. 좋은 추억 만들어주셔서 감사하다"라고 감사를 표해 박수받는다.잔나비 김도형이 최정준-최정훈 형제에 대해 "영화 같은 형제"라고 이야기해 흥미를 더한다. 김도형은 "다른 형제들을 보면 맨날 싸우던데, 정준이 형은 2개가 있으면 정훈이에게 2개를 다 준다"라고 설명한다. 이에 MC 김준현이 "맞은 적은 없냐"라고 묻자 최정훈은 "지금까지 딱 한 번 맞은 적 있다"라며 "어릴 때 형 친구 앞에서 형을 놀렸을 때다. 그런데 형이 저를 때리면서도 울고 있더라. 앞으로는 대들지 말아야겠다고 생각했다"라고 일화를 전해 놀라움을 자아낸다.최정준은 동생을 위해 기자의 꿈을 포기한 사실을 밝혀 놀라움을 사기도 했다. 최정준은 "기자를 꿈꾸며 인턴 생활을 하던 중, 동생이 '매니저를 해 달라'라고 요청했다. 고민이 많았지만, 동생의 반짝이는 진심을 보니까 저도 하고 싶더라"라고 말해 토크 대기실을 감동으로 물들였다는 후문이다. 하지만 이도 잠시, 최정준은 무대를 앞두고 "아까는 정말 추웠는데 지금은 너무 덥다"라며 동생에게 극심한 울렁증을 고백해 웃음을 자아낸다고.피와 사랑으로 묶인 패밀리의 특별한 무대를 볼 수 있는 '불후의 명곡-2025 송년 특집-패밀리 보컬 대전' 특집은 오늘(13일) 시청자를 찾는다. 매회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr