2.0%→4.6% 시청률 급등하더니…윤계상 딸, 실종됐다 "흔적도 없이 사라져" ('UDT')

사진제공=쿠팡플레이

지니 TV, 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'가 7, 8화를 기점으로 연쇄 폭발 사건의 실체를 드러냈다. 이런 가운데 모든 판이 뒤집히는 전환점이 될 9화 스틸이 선공개돼 긴장감을 끌어올린다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 나라를 지키기 위해서도 아니요, 지구평화엔 더더욱 관심 없는, 오직 내 가족과 우리 동네를 위해 뭉친 예비역 특공대의 유쾌하고 짜릿한 이야기를 그린 작품이다. 1화 2.0%으로 시작해 8회만에 4.6%까지 급등했다.8화 엔딩에서는 기자회견장과 창리동 교회가 연이어 폭발하며 충격을 안긴 데 이어 9화 예고 말미 ‘최강(윤계상)의 딸 ‘도연’(박지윤)이 흔적도 없이 사라지는 모습이 그려졌다. 9화에서는 폭탄과 실종 사건이 맞물리며 한 치 앞도 예측할 수 없는 상황으로 치닫는 전개를 예고한다.공개된 스틸에는 행복한 일상을 보내는 ‘최강’ 가족의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 평범하고 소소한 시간을 함께하는 가족의 모습은 곧 닥쳐올 비극을 예감케 하며 안타까움을 더한다. 평온한 순간과 대비되는 ‘도연’의 실종이 어떤 파장을 불러올지 궁금증을 자아낸다.여기에 폭주를 멈추지 않는 ‘설리번’(한준우)의 존재는 작품의 긴장 수위를 더욱 끌어올린다. 국회의원 ‘나은재’(이봉련)와 마트 사장 ‘정남연’(김지현)의 스틸 속 날 선 분위기는 숨겨진 비리와 은폐된 진실이 수면 위로 드러날 것을 암시한다.다섯 번째 연쇄 폭발 이후 드러난 진실의 조각들과 사라진 ‘도연’을 둘러싼 사건이 본격적으로 맞물리며 또 한 번 ‘동네 특공대’의 반격이 시작된다. 오직 가족과 우리 동네를 지키기 위해 다시 뭉친 이들이 어떤 선택을 하게 될지 이목이 쏠린다.'UDT: 우리 동네 특공대' 9화는 오는 15일 오후 10시 지니 TV, 쿠팡플레이를 통해 공개되며 ENA 월화 드라마로 동시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr