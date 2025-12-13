정석원, 단칸방 살이 고백 "♥백지영과 연애시절…치킨도 사치였다"

배우 정석원이 어려웠던 연애 시절을 회상했다.
13일 백지영의 채널에는 "15년 전 남편의 과거 시절 이야기 듣고 숙연해진 백지영 (정두홍 감독 등장")라는 제목의 영상이 올라왔다.
공개된 영상에서 정석원은 "그때는 반지하 단칸방에서 동료와 함께 살았다"며 "치킨 한 마리 시켜 먹는 것도 쉽지 않았다"고 말했다. 이어 "집 근처에 큰 쓰레기를 버리는데 곳 있었다. 쇼파에 동전이 있으면 그걸 주워 모아 계란을 사 먹기도 했다"고 덧붙여 놀라움을 안겼다. 백지영도 데리고 간 적이 있다며 정석원은 "이 사람을 그 집에 내가 살았던 집이라고 데려간 적이 있었다"고 얘기했고, 이를 듣던 백지영은 "이런 얘기를 들으면 멋있다"며 남편에 대한 존중을 드러냈다.
또 정석원은 "저는 그때 연기자라 수입이 없었고, 같이 사는 룸메이트는 돈을 벌고 있어서 돈이 있었다. 조금만 올라가면 번화가였는데 치킨집 앞에서 바베큐 굽는 걸 쳐다보고 '다음 주에 돈 들어오니까 치킨 사 먹자'라면서 바라만 보다가 집에 다시 돌아왔다"고 말했다.
한편 백지영은 지난 2013년 9살 연하 배우 정석원과 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
