사진=FNC

지난 7월 종영한 SBS 드라마 '사계의 봄'이 일본에서 특별 이벤트를 개최하고 팬들과 만난다. 이 드라마는 0.7% 최저 시청률을 기록했으며, 종영 후 뒤늦게 김순옥 작가가 집필한 작품이라고 알려졌다.AxMxP 하유준과 엔플라잉 이승협이 주연으로 활약한 '사계의 봄'이 2월 25~26일 일본 도쿄 유라쿠초 요미우리 홀에서 프리미엄 이벤트를 진행한다.이번 이벤트에는 드라마에 대한 깊은 이야기를 들을 수 있는 토크 코너와 스페셜 무대가 준비되어 있다. 극 중 라이벌 관계인 사계와 서태양을 연기했던 하유준과 이승협이 드라마에 관한 자세한 이야기를 전할 예정이며, 각자 솔로 무대와 유닛 무대를 통해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 전망이다.25일 공연에는 '사계의 봄' OST '내 머리에 열이 나', '난 넌 우린'을 가창한 하이파이유니콘이, 26일 공연에는 하유준이 속한 밴드이자 '사계의 봄'의 메인 테마곡인 'SEE YOU LATER'를 가창한 밴드 AxMxP가 게스트로 출연해 스페셜 무대를 꾸민다. 이들은 실제 OST를 가창했던 만큼 드라마 팬들에게 친근한 음악으로 다가설 예정이다.'사계의 봄' 프리미엄 이벤트에 관한 자세한 정보는 드라마 공식 홈페이지와 SNS, 로손 티켓 사이트에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr