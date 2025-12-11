홈 연예가화제 차주영, 치명적인 분위기 [TV10] 입력 2025.12.11 13:38 수정 2025.12.11 13:38 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 차주영이 10일 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 열린 제33회 대한민국 문화연예대상 시상식에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '재산 2조설' 서장훈, 1000억 자산가와 특별한 관계였다…"부자 되는 데 일조해" ('백만장자')[종합] 불륜 오해 풀었다더니…장기용♥안은진, 핑크빛 몰아친다 "주저하지 않아" ('키괜') '금융인♥' 이상엽, 결혼 2년 차에 반가운 소식 알렸다…온몸으로 행복감 표현 "가보자 한번" ('하나부터') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT