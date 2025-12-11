TV텐 바로가기
배우 차주영이 10일 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 열린 제33회 대한민국 문화연예대상 시상식에 참석했다.
차주영, 치명적인 분위기 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

