사진=방송인 이혜원 SNS

방송인 이혜원이 연말 분위기가 물씬 풍기는 파티룩을 공유했다.이혜원은 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올리며 근황을 전했다.공개된 사진 속 이혜원은 벽면 전체가 거울로 꾸며진 공간에서 셀카를 남기며 특유의 단정한 미소를 보였다. 이어진 사진에서는 얇은 스트랩의 블랙 드레스를 착용한 채 조명을 받으며 환하게 웃는 모습이 담겼다. 드레스 실루엣이 강조되며 우아한 분위기가 더해졌다.또 다른 사진에서는 이혜원은 화사한 조명 아래 앉아 밝게 웃고 있으며 연말 모임의 설렘을 전했다. 다만 그는 "몸살 나서 샴페인 한 잔도 못 먹은 오늘 그래도 언니들 덕에 행복했지요"라는 글을 덧붙이며 감기 기운이 있었다는 사실도 밝혔다.이혜원의 근황을 본 누리꾼들은 "드레스가 잘 어울린다", "아파도 예쁘다", "사진 분위기가 너무 좋다" 등 반응을 보였다.한편 이혜원은 1999년 미스코리아 선 출신으로, 2001년 안정환과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr